俄高超音速飛彈炸「美製愛國者」失敗　烏克蘭首次成功攔截

▲65名烏克蘭士兵3月在美國奧克拉荷馬州錫爾堡接受愛國者防空飛彈操作訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭計畫在烏東反攻之際，兩名美國官員向CNN表示，俄羅斯上周試圖使用一枚高超音速（極音速）飛彈，摧毀部署在烏克蘭的美國製愛國者（Patriot）防空武器系統，結果襲擊非但沒有成功，還反而被烏軍使用愛國者飛彈攔截。據悉，這是愛國者系統運抵烏克蘭幾周後，目前已知的首次成功攔截。

根據美媒CNN報導，兩名美國官員透露，俄羅斯上周試圖用高超音速導彈摧毀烏克蘭的美製愛國者防空系統，但襲擊失敗。其中一名官員表示，烏克蘭防空部隊利用「愛國者」以不同角度發射多枚飛彈，攔截了俄羅斯的高超音速導彈，這顯示烏軍很快地就能夠熟練使用這種先進系統。

▲在烏東前線重鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近作戰的烏軍士兵。（圖／路透）

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）上周末稱，攔截行動發生在5月4日晚間。五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）本周稍早也證實，烏克蘭已經使用愛國者系統攔截了「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）先前就曾表示，愛國者「絕對」會是俄軍合法的打擊目標。

報導指出，愛國者飛彈系統具有強大雷達，用以探測遠方來襲的目標，但相對地，遠距離發射雷達訊號也可能受敵人探測並找出防空系統的固定位置，不像可移動式的短程防空系統那般難以瞄準。美方官員認為，俄羅斯可能是接收到愛國者發射的訊號，才能夠使用高超音速飛彈瞄準襲擊。

目前，烏克蘭已經接收了至少兩套愛國者系統，一套來自美國，另一套則來自德國，在這之前憑烏克蘭防空能力並無法攔截像「匕首」這種更先進的俄羅斯導彈。報導補充，美國、德國、荷蘭的培訓人員與烏軍人員於4月中旬對愛國者系統進行了最終檢查，隨後這些系統很快地便已運往烏克蘭。