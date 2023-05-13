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俄高超音速飛彈炸「美製愛國者」失敗　烏克蘭首次成功攔截

▲▼65名烏克蘭士兵在美國奧克拉荷馬州錫爾堡接受愛國者防空飛彈操作訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲65名烏克蘭士兵3月在美國奧克拉荷馬州錫爾堡接受愛國者防空飛彈操作訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭計畫在烏東反攻之際，兩名美國官員向CNN表示，俄羅斯上周試圖使用一枚高超音速（極音速）飛彈，摧毀部署在烏克蘭的美國製愛國者（Patriot）防空武器系統，結果襲擊非但沒有成功，還反而被烏軍使用愛國者飛彈攔截。據悉，這是愛國者系統運抵烏克蘭幾周後，目前已知的首次成功攔截。

根據美媒CNN報導，兩名美國官員透露，俄羅斯上周試圖用高超音速導彈摧毀烏克蘭的美製愛國者防空系統，但襲擊失敗。其中一名官員表示，烏克蘭防空部隊利用「愛國者」以不同角度發射多枚飛彈，攔截了俄羅斯的高超音速導彈，這顯示烏軍很快地就能夠熟練使用這種先進系統。

▲▼在烏東前線重鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近作戰的烏軍士兵。（圖／路透）

▲在烏東前線重鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近作戰的烏軍士兵。（圖／路透）

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）上周末稱，攔截行動發生在5月4日晚間。五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）本周稍早也證實，烏克蘭已經使用愛國者系統攔截了「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）先前就曾表示，愛國者「絕對」會是俄軍合法的打擊目標。

報導指出，愛國者飛彈系統具有強大雷達，用以探測遠方來襲的目標，但相對地，遠距離發射雷達訊號也可能受敵人探測並找出防空系統的固定位置，不像可移動式的短程防空系統那般難以瞄準。美方官員認為，俄羅斯可能是接收到愛國者發射的訊號，才能夠使用高超音速飛彈瞄準襲擊。

目前，烏克蘭已經接收了至少兩套愛國者系統，一套來自美國，另一套則來自德國，在這之前憑烏克蘭防空能力並無法攔截像「匕首」這種更先進的俄羅斯導彈。報導補充，美國、德國、荷蘭的培訓人員與烏軍人員於4月中旬對愛國者系統進行了最終檢查，隨後這些系統很快地便已運往烏克蘭。

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