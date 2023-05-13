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萬人湧美墨邊境！移民法「第42條」到期　拜登新法恐增越境難度

▲▼隨著美國新冠疫情緊急狀態結束、《第42條法案》效期即將結束，大批移民聚集在美墨邊境前，等待華府當局允許他們進入埃爾帕索。（圖／路透）

▲隨著美國新冠疫情緊急狀態結束、《第42條法案》效期即將結束，大批移民聚集在美墨邊境前，等待華府當局允許他們進入埃爾帕索。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府時期2020年3月曾以遏制新冠疫情蔓延為由，援引衛生法令關閉邊境、限制移民，其通過《第42條法案》（Title 42）政策，允許在沒有庇護聽證會的情況下迅速驅逐非法移民。不過3年後，隨著該法案效令已於本月11日解除，成千上萬的移民正在美墨邊境等待入境，然而拜登政府頒布的新法規，恐使移民處境更艱難。

根據《BBC》，隨著新冠疫苗普及、疫情所帶來的威脅性降低，美國政府在公衛上的論點逐漸變得更薄弱，且聯邦法院表示沒有證據顯示《第42條法案》能夠有效阻止疫情傳播，因此該條法案效期不再獲得延長，於11日午夜11時59分效期正式解除。對此，美國政府官員們表示，成千上萬的民眾正等待從墨西哥入境美國。

尤其是德克薩斯州的邊境城鎮埃爾帕索（El Paso），當地民眾表示，許多移民們趕在政策出現變化前趕到邊境，他們透露目前還不清楚新規定的改變代表什麼，同時對於謠言和假消息感到困惑。

24歲的移民喬（Jon Uzcategui）和其女友皆來自委內瑞拉，他們透露有移民仲介和其他非法偷渡者向他們表示，一旦出現在美墨邊境，就會立刻被驅逐出境，這導致他們不得不趕緊非法穿越邊境，從墨西哥來到埃爾帕索的美國難民營，「所有移民都在討論5月11日，但是其中有很多謠言，我只知道有些事情正在發生變化。」

▲▼委內瑞拉移民柯爾梅納雷斯（Jose Colmenares）和同夥坐在埃爾帕索市區避難所，等待從美國海關獲得庇護文件。（圖／路透）

▲委內瑞拉移民柯爾梅納雷斯（Jose Colmenares）和同夥坐在埃爾帕索市區避難所，等待從美國海關獲得庇護文件。（圖／路透）

報導指出，拜登政府對於移民政策的「新規定」和預期，導致近期大量人群湧向美墨邊境，美國官員每天處理越境移民抵境個案高達1萬人以上，創下有史以來的最高紀錄，儘管今年3月時平均每日只有5000例個案。

不過，美國邊境當局12日卻表示，《第42條法案》結束後並未看見越境移民「大幅增加」；至於墨西哥政府則表示，美墨邊境等待移民的人數不到2萬7000人，未及美國政府估計（6萬人）的一半。

原本外界預料美墨邊境將隨《第42條法案》解除而「門戶洞開」，然而拜登政府本月10日通過新的移民規定，若非法入境美國的移民，移動途中曾入境第三國卻未先尋求該國政府庇護，那此後即便入境美國，也失去向美國申請庇護的資格，而因此被驅逐出境的非法入境者，5年內無法再入境美國申請庇護，包括未能事先在網路上申請的移民。

▲▼來自俄羅斯的聾啞移民安東諾夫（Roman Antonov）使用手機應用程式CBP One申請獲得美國庇護。（圖／路透）

▲來自俄羅斯的聾啞移民安東諾夫（Roman Antonov）使用手機應用程式CBP One申請獲得美國庇護。（圖／路透）

另外，美國眾議院11日通過一項法案。《華爾街日報》分析，該法案的目的在於通過在人員和設備上投入資金來阻止移民越境，增加尋求庇護的困難度，同時恢復川普政府時期在南部邊境築牆的法律。

根據《路透社》引述消息人士說法，10日的邊境收容設施容納2萬8000名移民，遠遠超過容納上限。為了應對大批移民湧入，美國國土安全部派遣2萬4000名執法人員、1500名現役軍人前往長達3218公里的美墨邊境；與此同時，墨西哥也派出軍隊至中美洲邊境。

美國海關和邊境管理局指出，在《第42條法案》實施以後，約有280萬人被驅逐出境。

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