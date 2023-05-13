歧視長輩？韓咖啡廳「禁60歲老人進入」　常客緩頰：闆娘常被性騷擾

▲南韓一間咖啡廳門口標示「禁止老人進出」。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島一間座落在某寂靜住宅區的咖啡廳，日前被爆出老闆在店門口標上「禁止老人進入區域」（限制60歲以上長者進入），在網路上引起超過1萬5000次的討論聲浪，許多當地民眾認為此舉太過份。不過，一名知情人士透露，咖啡廳老闆其實是一名已婚女性，因為太常遭到老年顧客言語性騷擾，才會出此下策。

根據《韓國經濟》，先前有網友8日在社群論壇上傳一張相片，內容為該間位於濟州島的咖啡廳在玻璃門上的告示，雖然貼著「歡迎導盲犬入內」的圖案和告示，卻同時貼上「No Senior Zone」（禁止60歲以上長者進入），在媒體採訪民眾的加持下，此議題在網路上激起極高的討論聲浪。

社群數據統計平台Sometrend指出，從8至9日南韓網路社群（推特、部落格、網媒新聞）上的「No Senior Zone」討論次數合計超過1萬5000次，然而此前該關鍵字卻從未曾被南韓網友提及。

▲一名自稱該咖啡廳常客的網友，為老闆娘喊冤。（圖／翻攝自韓網）

眼見風波透過網路擴散成全民議題，一名網友急忙留言止血，為咖啡廳老闆喊冤，「那間咖啡廳只有2席座位，是社區裡一間非常小型的咖啡廳，我其實是常客。因為咖啡廳老闆娘經常被社區裡的爺爺們言語性騷擾，像是『媽媽桑太漂亮了，我們才會來』、『所以咖啡才會這麼好喝』，老闆娘一個人根本無法承擔，所以才會貼標語禁止老人進入。」

該名常客補充，「此次會引起如此大的風波，老闆娘根本始料未及。雖然她已經是擁有2名就讀大學子女的媽媽，不過她終究是女人啊，難道她聽到這種話會笑笑帶過嗎？」

對此，其他網友依舊質疑老闆娘的做法，表示幹嘛不直接口頭警告該名老年人就好、為何要針對全體老年人攻擊，「而且那個老人真的這樣，就算你在大門貼上『No Senior Zone』，以他的水準來說他根本就看不懂，而且還是會來訪吧？」

常客解釋，「老闆娘確實曾要求該位客人克制，但那名老人還是繼續說道，『茶室媽媽桑就是媽媽桑啊，不然要說什麼？』，你要老闆娘該怎麼辦？」

詳情曝光後，原本同情老年人的網路輿論風向也跟著轉變，網友們感同身受表示，「無法想像老闆娘究竟有多痛苦」、「若直接清楚標示『禁止60歲以上老年男性進入』，恐怕會遭到報復，於是才寫得這麼婉轉，真是難過」、「同樣身為女人的我，非常能夠理解老闆娘的感受」。

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