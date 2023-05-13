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馬路邊上演「ATM激戰」！　27秒性愛皮影戲瘋傳

記者崔子柔／綜合報導

巴西聖保羅布拉德斯科銀行一處ATM空間，近日竟被當成砲房，一對男女不顧一旁人車熙攘，直接在玻璃後激戰，畫面也被PO上推特引起討論。

根據《terra brasil noticias》報導，這對男女8日晚間在ATM空間愛得火熱，網路上的影片中還拍到2人換了不同姿勢，而該空間和馬路只隔著半透明玻璃窗，因此引來不少路人圍觀。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲這對男女還換了不同姿勢。（圖／翻攝自推特）

這對男女在裡面待了近30分鐘，推特上一段影片中可見，有一名男子看不下去這個情況，直接衝進ATM空間內喝止，最後直到有人動手趕人，他們才離開現場。

布拉德斯科銀行則表示，ATM空間內的監視器畫面拍下整個過程，目前已將畫面交給警方調查。

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