泰國大選最後衝刺　各大政黨選前之夜全力造勢

▲泰國大選各政黨積極造勢。（圖／路透，下同）



中央社

泰國國會大選本週末即將登場，這是泰國在2014年軍事政變後第二次大選。12日晚間是選前最後一個可以舉辦競選活動的晚上，各政黨無不卯足全力造勢，凝聚支持者向心力營造勝選氣氛。

泰國國會眾議院選舉將在14日登場，今年的選民共有5228萬餘人，已有約200多萬人在7日完成提前投票。

今年大選參選的主要政黨包括執政聯盟的公民力量黨（Palang Pracharath）、民主黨（Democrat）、泰自豪黨（Bhumjaithai）以及泰國國家發展黨（Chart Thai Pattana），在野黨陣營包括為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）。

由於泰國法律規定選舉前一天晚間6時之後不能有選舉造勢活動，各大政黨都選在12日傍晚或是晚間舉行造勢晚會，凝聚支持者信心衝刺最後的人氣，營造勝選氣氛。

▲泰國總理帕拉育Prayuth Chan-ocha。（圖／路透）



原來由公民力量黨在2019年大選後推舉為總理的帕拉育（Prayuth Chan-ocha）這次和公民力量黨分道揚鑣，在選前跳到新政黨團結建國黨（United Thai Nation）繼續尋求連任。

帕拉育12日在王后詩麗吉會議中心（Queen Sirikit National Convention Center）的造勢晚會上受到支持者熱烈歡迎，他在細數自己過去幾年政績時，一度微微哽咽，支持者則大喊「加油！」 鼓勵帕拉育。

最大在野黨在此次選舉被各界看好將拿下最多席次，為泰黨12日晚間在IMPACT展覽中心舉辦晚會，現場湧進近萬支持者。流亡前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）擔任為泰黨總理候選人，12日是她在5月1日產子後首度出席造勢活動，為泰黨高喊出「壓倒性勝利」的口號，希望拿下更多席次。

▼前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）之女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra） 。（圖／達志影像／美聯社）



為泰黨另外一位總理候選人賽塔（Srettha Thavisin）表示，泰國過去幾年面臨的不平等、貧窮和不正義等局面，都是2014年軍事政變的惡果，為泰黨誓言會為泰國民眾打造一個更好的未來。

廣受年輕世代歡迎的前進黨則在曼谷青年中心（Bangkok Youth Center）舉辦造勢活動，黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）誓言要改變泰國的未來。同一個地點舉辦造勢的還有目前執政的公民力量黨，公民力量黨推出副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）擔任總理候選人。

泰國國會眾議員共500席，2021年國會表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人的席次從目前350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席。

▼受年輕世代歡迎的前進黨黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）。

