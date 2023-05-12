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天文學家觀測到「史上最大宇宙爆炸」　亮度達太陽2兆倍

▲▼宇宙,星空,恆星。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲有天文學家觀測到史上「最大」宇宙爆炸。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

天文學家今天表示，他們發現觀測史上「最大」宇宙爆炸，3年多前被觀測到在距地球80億光年處燃燒起來，所形成火球規模為太陽系（Solar System）100倍，亮度更達太陽2兆倍。

法新社報導，雖然天文學家提出他們認為發生爆炸的最可能原因，但也強調需要更多的研究以瞭解這令人不解的現象。

這個被稱做AT2021lwx的爆炸，並不是觀測史上宇宙最亮的一次閃光，這個紀錄是由去年10月一次伽瑪射線（gamma-ray）爆炸所保持，那次爆炸被稱為BOAT，即史上最亮（Brightest Of All Time）的意思。

英國南安普敦大學（University of Southampton）天文物理學家魏斯曼（Philip Wiseman）是一項新研究的第一作者。他表示，AT2021lwx被認為是最大的爆炸，是因為它在過去3年釋放的能量，遠超過BOAT短暫發光所產生的能量。

據估計這次爆炸在這3年中所釋放出的能量，約是太陽100億年生命週期中所釋放出能量總合的100倍。

魏斯曼告訴法新社，AT2021lwx是個「意外收穫」。加州的「茲威基瞬變探測器」（Zwicky Transient Facility）2020年在自動掃描天空的過程中，首次發現AT2021lwx。

不過魏斯曼表示，AT2021lwx被發現的當下，「基本上只是被存在資料庫中」，直到第2年才被人注意到。

包括魏斯曼在內的天文學家透過性能更強大的望遠鏡觀察時，才意識到他們發現了什麼。透過分析不同波長的光，他們計算出，爆炸是發生在80億光年遠的地方。

這比天際其他任何新的閃光都來得遠，這意味著那次爆炸的規模一定也大上許多。魏斯曼表示，據估計，AT2021lwx的亮度約是太陽的2兆倍。

天文學家研究了幾種可能的解釋。其中一種是，AT2021lwx是顆正在爆炸的恆星，但閃光的亮度是之前其他超新星（supernova）的10倍。

另一種可能是所謂的「潮汐瓦解事件」（tidal disruption event） ，那是指恆星被吸進「超大質量黑洞」時被撕裂的現象。但AT2021lwx還比那些潮汐瓦解事件亮3倍，且魏斯曼表示，他們的研究並未指向這個方向。

唯一約略能相比擬的宇宙事件，是「類星體」（quasar）現象，出現在「超大質量黑洞」吞進銀河系中心大量氣體時。

魏斯曼表示，但它們的光亮往往會閃爍，而AT2021lwx自3年前從無到有地突然燃燒起來後，至今仍在燃燒。

魏斯曼說：「這是我們過去從未見過的，它就這麼突然冒出來。」

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