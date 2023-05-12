泰「佛寺名僧」揪團A走3億捐獻！警抄廟逮捕　涉貪和尚多達7人

▲泰國警方逮捕7名和尚在內共9名嫌犯，他們涉嫌不當挪用逾3億泰銖的寺廟捐款。（圖／翻攝自Facebook／泰國皇家警察中央調查局，下同）

記者張寧倢／編譯

泰國當局11日聲明稱，已逮捕9名涉嫌不當挪用東北部一座佛教寺廟捐款的嫌犯，貪腐金額高達3億泰銖（逾新台幣2.7億元），令人更氣憤地是，被捕的包含知名僧人在內的共7名和尚。警方已在寺廟等許多不同地方搜出贓款與珠寶，也包括和尚的私人住所，有些財物甚至被埋入地底。

根據美聯社報導，泰國這起僧侶貪腐案件的首次逮捕行動在5日展開，當天警方帶回了東北部呵叻府佛寺「Wat Pa Thammakhiri」的住持和享有盛名的僧人Kom Kongkaew等3人，他們被指控盜取寺廟超過1.8億泰銖（約新台幣1.6億元），先從寺廟的銀行帳戶提款再存入Kom Kongkaew一名姐妹的帳戶，而她的家中還被搜出5100萬泰銖（約新台幣4641萬元）現金。

曼谷法院一份聲明指出，同樣涉案的另外5名僧侶與一名司機也已經於11日在廟裡遭到逮捕，警方還當場查獲被藏匿的價值逾1億泰銖（約新台幣9100萬元）的財物。警方在這些和尚的私人住處等許多不同地方搜出現金、珠寶與佛牌，還有部分物品被埋在地下。

著名僧侶Kom Kongkaew、他的姐妹與住持8日已被法庭裁定不得保釋，因為在他們上周遭到拘留後，其餘6名嫌犯協助將所有貴重物品藏匿起來，法庭認為9名被告都有潛逃或篡改、消滅證據的風險。據警方表示，住持在訊問中透露，Kom Kongkaew建議和尚們先拿一部分的信徒捐款去購買珠寶金飾。

美聯社補充，泰國有些佛教寺廟非常富有，因為信徒捐獻大量金錢財物作為一種宗教功德。曼谷審理腐敗與不正當行為的刑事法庭表示，此案主嫌的行為已經「嚴重破壞佛教信仰」。