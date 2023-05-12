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日本女2年前突失蹤　「被裝箱灌水泥」棄屍空地！

▲空地（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女性遺體身上穿著衣服，呈現膝蓋彎曲，被塞進木箱。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳致平／國際報導

日本秋田市警察破獲一起懸案，近日有當地民眾在空地上發現了一只木箱，木箱內是一具屍體，警方也在附近發現了一支手機。經過警方連日調查及鑑定，確認死者是2021年失蹤的女性，目前已鎖定一名特定嫌疑人進行搜索調查。

根據日媒《每日新聞》報導，被發現的屍體裝在木箱內，女子身上穿著衣服，呈現膝蓋彎曲；木箱內盒的空隙被灌滿水泥，屍體一部分的皮下脂肪變得像蠟一樣，表明它長時間未接觸空氣。東京都警察廳刑事調查部一課認定這具屍體是在愛知縣一宮市通報失蹤的一名女性（失蹤時48歲）。

據警方透露的資訊指出，擁有該空地所有權的男性（48歲）等人在2年前拜訪了秋田市的不動產公司，並向房仲業者表明，「我現在想買這塊地，希望在一個星期內可以簽訂合同」，透露出急欲完成交易的念頭，這也提供給警方明確的偵辦方向和線索。

該位失蹤女性原先住在愛知縣，生前曾與一名48歲男子見面，自2021年6月後起下落不明，空地附近的居民也表示曾看到男子在空地割草、砍樹和整地，甚至還在地面挖坑洞等等詭異的行徑。至於空地的買賣手續則是在2021年12月完成，所有權則是以男子配偶人的名義登記。

因該位男性目前吸毒入獄服刑，警方已借提偵訊，另一方面，東京都警察廳根據證詞，自本月8日起對空地進行全面搜索，希望能加速破案。

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