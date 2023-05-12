悚！28歲男河邊洗腳　瞬間遭鱷魚叼走「四肢全被吃掉」慘死

▲男子慘遭鱷魚攻擊。（翻自info.semasa臉書）

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名28歲男子阿米魯丁（Rudi Amiruddin），在本月9日下午到一處河邊進行清理農園的工作，之後在河邊清洗手腳，但沒想到被河裡的一隻鱷魚相中，阿米魯丁隨即被當成獵物，遭鱷魚攻擊叼走。11日警消找到阿米魯丁的遺體，但他的四肢明顯被吃掉，死狀悽慘。

據馬來西亞《中國報》與《每日快報》報導，當時阿米魯丁在拉沃格河畔（Sungai Rawog）的一處農園電網區，進行清理工作，待工作告一段落後，阿米魯丁就在河邊清洗手腳。但過不久，旁邊的同事聽到一陣慘叫聲，原來阿米魯丁遭到鱷魚攻擊，原本同事想衝上去搶救，但為時已晚，阿米魯丁瞬間被鱷魚叼走。

同事們隨即報警處理，不過警方在11日才於河中發現阿米魯丁的遺體，這距離他失蹤的地方有1公里遠。當警方撈起阿米魯丁的遺體時，發現他的手腳四肢已經嚴重缺損，相信是被鱷魚啃食下肚。

▲警消在河裡發現阿米魯丁的遺體。（翻自info.semasa臉書）

▲阿米魯丁的遺體已經殘破不堪。（翻自info.semasa臉書）





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