有人報案被咬！飼主緊握牽繩拒交出　7警圍堵「開槍殺了2狗」

▲飼主緊牽2隻狗,但最後2狗仍遭警察當場擊斃。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名女子在路邊被狗咬傷後,7名警力趕往現場,包圍牽著兩隻黑狗的男主人,當男主人拒絕交出愛犬後,警方竟當街開槍將兩隻狗擊斃,接著又電擊逮捕男主人,整個過程全被民眾拍了下來,引爆「執法過當」爭議。

根據BBC、鏡報報導,倫敦警察廳7日下午接獲報案,有一名女子稱她在路上被狗襲擊,當警方趕到現場時,隨即鎖定了牽著2隻黑狗的46歲男子特恩布爾(Louie Turnbull)。從民眾拍下的畫面可以看到,7名警察直接衝到特恩布爾面前,而2條黑狗也警戒站起,但特恩布爾全程都用牽繩緊緊拉住2隻狗。

特恩布爾不願將狗交給警察,雙方爆發了口角衝突,而狗幾度作勢前撲,但特恩布爾都緊緊拉住牽繩,並未對警方造成危險,但最後其中一隻狗更往前撲了一點時,其中一名警察立刻開槍將狗擊斃,周圍錄影民眾立刻大喊「為何要開槍!」。

畫面顯示,另一隻狗當時被警方套住,但接著立刻被開槍擊斃,特恩布爾則被用電擊槍擊暈後逮捕,目前被拘留在泰唔士地方法院,並於9日被指控擁有危險失控犬隻,以及在沒有資格擁有或飼養狗的情況下養狗。至於報案女子則向警方表示,這2隻狗有攻擊她的狗。

▼▼▼影片恐造成不適,請斟酌觀看。



Here's another angle of the dog shooting and man tasing on 07.05.23 #metpolice #police #shooting #dogs #limehouse #brutality #incompetence #london – distressful footage pic.twitter.com/MMmrUgf9TE