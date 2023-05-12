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不想動就健康吃！　哈佛研究：每天5份蔬果「等於走4000步」

▲▼蔬果、健康飲食、均衡飲食、蔬菜、水果。（示意圖／CFP）

▲美國一項研究指出，每天吃5份蔬果的健康飲食模式，對身體的有益程度與走路4000步相似。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

「一天一蘋果，醫生遠離你」是常聽見的英語俗諺，而現有研究顯示，多吃幾個蘋果，除了減少疾病，或許還能少運動一些。外媒報導，一項4月28日發表於《歐洲預防心臟病學雜誌》（European Journal of Preventive Cardiology）上的研究稱，每天吃5份蔬果對身體健康的好處相當於走路4000步。

根據《紐約郵報》報導，研究主要作者、哈佛大學貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）博士麥可爾（Michael Mi）表示，這項研究提出了迄今為止最有力、最嚴謹的數據，來支持優質的飲食可能會讓身體更健康的論點，「我們在飲食習慣更好的參與者身上觀察到，改善健康的效果相似於每天多走4000步。」

哈佛大學的研究人員測量了2380名男女在跑步機上跑步時的氧氣水準，這些參與者的運動量皆相同，並完成一份飲食頻率問卷。接著根據替代健康飲食指標（Alternate Healthy Eating Index, AHEI）與地中海飲食評分（Mediterranean-style Diet Score, MDS）對他們的飲食品質進行評分，同時也考慮到這些人的年齡、性別、每日總消耗熱量（TDEE）、身體質量指數（BMI）、吸菸與否、平時運動、膽固醇與血壓水準等健康因素。

結果發現，在中年人族群之中，健康飲食模式與身體健康有著更密切的相關。麥可爾說，飲食與健康的正向關係在男女性別上表現相似，但在54歲以下族群更為明顯，嚴格遵守地中海飲食方式的人健康指標水準，與在先前研究中每天走4000步的人相當。

▲▼瘦，減肥示意圖。（圖／CFP）

▲研究人員認為，健康飲食的習慣與身體健康具有相關性。（示意圖／CFP）

報導指出，地中海飲食連續6年被美媒《美國新聞與世界報導》（US News & World Report）評為最佳飲食，主要食用新鮮的水果和蔬菜等植物性食物，同時加入全穀類、豆類、堅果，還有海鮮、瘦肉蛋白質與來自特級初榨橄欖油的不飽和脂肪，對整體健康非常有益。《紐約郵報》稱，水果與蔬菜富含纖維有助新陳代謝，高抗氧化物也有助於預防炎症和其他健康問題。

麥可爾表示，由於這是觀察性研究，因此不能得出結論說「健康飲食必然會形成更好的身體素質」，也無法排除倒因為果的可能性，例如：身健康的人更偏好吃得更好。不過他強調，「我們得到的代謝物數據表明，健康飲食與更好的代謝健康有關，因此這可能是改善健康與鍛鍊能力的一種方式。」

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