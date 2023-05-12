房東檢查瓦斯破門闖入　驚見男「腐爛到只剩骨骸」死亡至少6年

▲男子在家死亡長達6年，都沒人發現。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國76歲男子奧爾頓(Robert Alton)被人發現陳屍在家中，由於房東派人強行闖入檢查瓦斯，才意外發現他死亡多時，屍體已經徹底腐爛，調查結果顯示，他有可能早在2017年5月就去世，死亡時間長達6年。

男子奧爾頓今年3月9日，在他位於曼徹斯特博爾頓(Bolton)的公寓中被發現已經死亡，房東Bolton at Home是當地知名住房公司，在博爾頓地區擁有18,000棟房產，房產公司為了檢查瓦斯，取得法院授權闖進奧爾頓家，才發現人已經死亡，腐爛到幾乎只剩下骸骨。

驗屍報告顯示，奧爾頓很可能於2017年5月就已經去世，死亡時間長達6年，由於他沒有親屬，且房租是透過住房福利定期支付，才會這麼多年沒有被發現死亡。

Bolton at Home公司CEO夏普(Noel Sharpe)聲明表示，公司多年來一直有嘗試與奧爾頓聯繫，以便進行住宅瓦斯檢查，然而一直沒有收到任何回覆，公司為了遵守合法政策不能強行闖入，才會導致奧爾頓死亡這麼多年沒有被發現，他們對事件也感到遺憾。法院最後裁定奧爾頓死亡沒有可疑之處，駭人事件仍讓社區民眾十分震撼。