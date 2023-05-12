學生體育課跌倒卻遭「長釘穿刺膝蓋」　東京小學調查驚見「500鐵釘被埋入操場」

▲日本東京杉並區荻窪國小。（圖／翻攝自YouTube）



圖文／CTWANT

日本東京杉並區荻窪國小在4月時發生校園意外，一名學童在操場上體育課時不慎跌倒，結果竟然被鐵釘穿刺膝蓋。事後學校進行調查，竟然在操場中挖出超過500支鐵釘。

根據《ntv》報導指出，這起事件發生於4月，該名學童在學校操場上體育課不慎跌倒時，左膝蓋被一支長約12.5公分的鐵釘穿刺，為此，該名學生的膝蓋還被縫了十幾針。

事後學校進行調查，首先是發現這支穿刺學童的鐵釘是被人深埋在地底下，只有尖端部分露出地面。在經過金屬探測後，竟然在操場中翻出544支鐵釘、鐵鉤等物體。

▲被挖出的鐵釘。（圖／翻攝自YouTube）



該校校長表示，這些鐵釘與鐵鉤都是在過去幾十年間，因為校舍搬遷所留下的，當時這些鐵釘與鐵鉤都是用作建築物畫線的標記物。該校校長也為此致歉，表示這是純粹的「人為災害」，並且強調將會繼續進行檢查。

報導中也指出，在當地區教育委員會的要求下，目前東京杉並區內的中學與小學都進行了大規模的排查，而除了荻窪國小外，還有多間學校也在操場發現鐵釘等金屬遺棄物。

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