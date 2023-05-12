ChatGPT當教練！　男運動3個月「成功減重近12公斤」

▲ 穆森靠著ChatGPT設計的運動計劃，體力愈來愈好。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國西雅圖一名科技業人士過去痛恨有氧運動，最近卻迷上跑步，不僅有效改善健康狀況，還成功減重近12公斤。令人驚訝的是，讓他愛上運動的最大功臣不是私人教練或健身房，而是AI聊天機器人ChatGPT。

《商業內幕》報導，從事科技業的穆森（Greg Mushen）為了6歲女兒，決心改變生活習慣，變得更健康，今年2月突發奇想用ChatGPT設計跑步計畫，沒想到3個月後減掉整整26磅（約11.8公斤），體力也改善許多，靜止心率等指數都大幅進步。

身為一名每天花大量時間編碼的技術工作者，穆森對ChatGPT非常熟悉，但他認為，每個人都可以用ChatGPT當教練，最大的益處是提升運動的動力，且省時間又省錢，不過機器人提供的資訊仍需要查證，因此不太可能取代私人教練。

ChatGPT為穆森設計的計劃可行性高且風險低，卻簡單到看起來完全不會產生效果，例如不建議在3天內認真跑步，而是走人行道5分鐘就好，起初令他有些困惑，但他還是決定照做，一步步完成計劃，儘管每個階段都很簡單，完成時都能獲得成就感。

穆森過去傾向於較激烈的運動，卻讓他感到疼痛、疲憊，而ChatGPT的計劃循序漸進，他現在每周跑步6次，包括4次45分鐘到1小時的輕鬆慢跑，以改善健康和有氧能力，最近才增加更高強度的項目，但每次時間僅約半小時。

因為任務比想像中容易、步調緩慢，穆森不至於精疲力盡，反而獲得繼續堅持的動力，想做得更多、對未來的訓練滿心期待。

他說明，AI也許無法取代私人教練，卻能夠節省自己看書研究或找教練的時間和金錢，「ChatGPT是個很好的折衷方案，因為是免費的。」