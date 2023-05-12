澤倫斯基對美國超有信心　不怕拜登敗選！但烏軍反攻還需時間

▲ 澤倫斯基對美國國會兩黨支持信心十足。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選將於明年舉行，拜登連任與否對華府援烏力道的影響引發關注，不過烏克蘭總統澤倫斯基對美國支持相當有信心。針對外界預期的春季反攻，他則稱烏軍已經準備就緒，但若現在發動攻勢，恐怕傷亡慘重，因此仍需等待更多西方承諾的軍援到位。

澤倫斯基在基輔總部接受BBC訪問，談及將於明年舉行的美國總統大選時，駁斥一旦拜登連任失利，基輔可能失去華府支持的疑慮，聲稱烏克蘭受到美國國會兩黨支持，「誰知道（選舉時）我們會在哪裡？我相信到時候我們會贏的。」

至於備受期待的烏克蘭春季攻勢，澤倫斯基說明，烏軍戰鬥旅已經準備就緒，而其中部分是由北約國家訓練，但軍隊仍需要「一些東西」，包括正分批抵達的裝甲車，「在現有條件下，我們可以繼續挺進，且我認為我們會成功」，「但我們會失去很多人，我認為這是不可接受的。所以我們需要等待，還需要一點時間。」

烏軍反攻預料將發揮決定性作用，重新劃定停滯數月的前線，對烏克蘭來說更是關鍵考驗。基輔迫切希望證明能靠西方提供的武器及裝備，取得重大戰場勝利，會在何時何地發動進攻仍是祕密。與此同時，俄軍正在烏東盧甘斯克、頓內茨克到南部赫爾松之間長達1450公里的前線加強防禦。