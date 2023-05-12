15歲少女「生了才知懷孕」！棉絮塞嘴殺嬰　還傳訊要哥幫棄屍

▲派瑞絲獨自產子後，又將其殺害。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／編譯

英國一名少女15歲時趁著家人不注意，在自家客廳產下兒子後，殘忍虐殺親骨肉，並將屍骨裝進垃圾袋中，甚至企圖讓不知情的哥哥協助棄屍，直到她的母親察覺有異，打開塑膠袋，才發現一名嬰兒，嚇得立刻通報急救單位。該名少女還在嬰兒的口中塞入大量棉絮使其窒息，手段十分殘忍。

根據《每日郵報》報導，現年19歲的派瑞絲（Paris Mayo）2019年3月23日在家中客廳產下一名男嬰，當時她年僅15歲。事發時她的父親因為患病正在樓上進行透析，而母親則在一旁協助。派瑞絲在沒有任何人的幫助下，獨自生下孩子，並在分娩後襲擊了嬰兒的頭部，造成嚴重的腦損傷。

不僅如此，派瑞絲還在兒子的口中塞入大量棉絮，使其窒息，最後將嬰兒塞進垃圾袋內，便上床呼呼大睡。直到隔天，她重新打包了男嬰的屍體，並放進一個黑色垃圾袋後，傳簡訊給哥哥稱，「你出門的時候，能幫我把垃圾袋丟到外面的垃圾箱嗎？」

然而不知情的哥哥還沒將垃圾袋丟掉，覺得這個袋子十分可疑的派瑞絲媽媽便將垃圾袋打開，並在裡面發現嬰兒，嚇得她連忙打電話給急救單位，但男嬰早就已經回天乏術。

檢方指出，派瑞絲是在足月的情況下產下男嬰，她一開始以為自己是生理痛，於是便洗了一場熱水澡，沒想到卻一直流血，最後產下一個男嬰。她嚇得立刻敲擊了嬰兒的頭部，企圖將其殺害。直到2個小時後，她意識到孩子還活著，於是將大量棉絮塞進嬰兒的嘴裡使其窒息。經過法醫相驗，男嬰的死因最終被判定為棉絮堵塞呼吸道導致的窒息死亡。

派瑞絲表示不知道自己已經懷孕，因此看到孩子「從肚子裡掉出來」嚇了一大跳。她坦言，不希望家人發現產子一事，因此才會將兒子塞進垃圾袋裡。派瑞絲聲稱自己知道孩子的生父是誰，同時強調兩人已經沒有任何關係了，不過經過調查，孩子的生父並不是她所指稱的那個人。