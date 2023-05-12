日本機場「地勤缺人」觀光客擠爆！政府出手了　承諾提高待遇

▲日本機場地勤人力不足，國土交通省提出改善對策。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）



記者王佩翊／編譯

全球疫情爆發後，嚴重打擊航空業，由於航班量與旅客數急遽減少，各國機場也陸續砍人。然而如今海外觀光潮恢復，日本各機場卻因為人力不足，導致無法消化大量旅客。對此，日本國土交通省也決定出手，11日召開專家學者會議並宣布，將透過改善待遇以及統一機場與航空公司間地勤的任用標準，來確保人力。

根據《朝日新聞》報導，國門重啟後，日本各機場仍因人力問題導致航班不穩定、安檢人潮擁擠以及部分國際航線無法復飛。國土交通省早在2月就表態，將會規劃相關對策，解決目前機場地上勤務人手不足的問題，而在5月11日舉辦的專家學者會議中也正式提出了具體的規劃。

航空業目前人手最不足的職位為地上勤務人員與機場安檢人員，而根據國土交通省統計，全日本主要的61間地勤公司員工約為2萬1600人，與疫情前相比減少了2成。造成地勤從業人數減少的原因除了疫情外，主要則是薪資待遇與隨時會被航班數量左右的不穩定工作環境。

國土交通省自2月起便召集專家學者一同討論對策，終於商討出具體規劃，其中包含提高航空公司支付給地勤業者的業務委託費用，並且透過地方政府的補助金改善機場地勤人員的待遇。據統計，目前中小企業的地勤人員平均年收入為326萬日幣（約新台幣74萬元）。

此外，由於航空公司內部的地勤任用標準與機場地勤業者不同，因此使得人才難以通用，國土交通省也強調，未來將會統一標準，以確保人才運用，並促成機場業務的永續發展。

根據《讀賣新聞》報導，調查顯示，光是機場安檢人員在疫情後就減少了2成。疫情期間大量航班減班、停飛，導致航空業深受打擊，為了節省開支，各公司紛紛縮減人力。然而如今觀光重啟，流失的人才難以召回，恐將成為航空業復興的一大絆腳石。受到人力不足影響，日本各機場經常出現要排隊超過1個小時才能安檢的情況，甚至因此影響到飛機起飛時間。