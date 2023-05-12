刑期1萬2640年！泰國夫妻檔「吸2500人老鼠會」　詐騙12億元落網

▲泰國一對夫妻設下「龐氏騙局」詐騙13.7億泰銖（約新台幣12.4億元），量刑一度高達1萬2640年有期徒刑。（圖／翻攝自Facebook／thailandmostwanted）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國一對夫妻在2019至2020年間設下俗稱老鼠會的「龐氏騙局」，因此遭控告多達2528件詐欺行為，已知的受害人有2533名。由於每一項詐欺罪都將被判處5年徒刑，合計刑期高達1萬2640年。然而，法官考量到兩人認罪供詞而減刑至5056年，但泰國法律的總刑期限制為最高20年，因此估計這對夫妻檔只須各服刑20年。

根據《海峽時報》與泰國《國民報》（Nation Thailand）報導，泰國刑事法庭獲悉一共9名被告在2019年3月9日至2020年10月30日間，在臉書刊登廣告吸引網路用戶投資一項儲蓄計畫，並承諾提供93%的極高報酬，詐騙多達2533名投資人，騙取約13.7億泰銖（約新台幣12.4億元）的不法所得。

詐騙主謀是一對夫妻，女子旺塔妮（Wantanee Tippaveth）定期在網路發布炫富影片，宣稱自己開設金飾珠寶店並投資網路事業有成，不過這些都只是挪用受害人的資本營造出的假象，所謂「珠寶店」只是辦公室角落臨時放置的櫃台，實際上她是藉此與丈夫梅提（Methi Chinpha）吸引更多人上當。法院認為，其餘7名被告只是員工對案情瞭解不深，因此駁回告訴，僅旺塔妮與梅提被判有罪。

夫妻倆共被指控2528件詐欺罪，每項將被判處5年徒刑，合計高達1萬2640年有期徒刑。不過，由於兩人當庭認罪，法官10日將刑期減為5056年，並且命令他們必須向受害者支付賠償金。據《曼谷郵報》報導，由於泰國法律規定服刑期限最高為每人20年，因此兩人預計將各自坐牢20年。