素食鄰居抗議「噁心肉味飄過來」　要求隔壁煮飯關窗被罵爆

▲澳洲一名素食者要求鄰居煮飯關窗，避免「噁心肉味」飄過去。（圖／翻攝臉書Hey Perth，下同。）



記者吳美依／綜合外電報導

澳洲一名素食者致信鄰居凱莉（Kylie），要求煮飯時把窗戶關上，避免「噁心的肉味」飄過去，在對方舉辦烤肉派對之後，再次寫字條祭出「最後警告」，宣稱如果再犯就要向當局檢舉。相關信件被曝光至臉書粉絲專頁「嘿！珀斯！」（Hey Perth）後，招致網友猛烈抨擊。

素食者在第一封親筆信上寫道，「哈囉鄰居，可以請你們在煮飯時把側邊窗戶關起來嗎？我的家人吃素，我們只吃植物性食物，你們烹調肉類的味道讓我們感到噁心又不安。我們會感謝你的理解，謝謝」，信尾署名，莎拉、韋恩和孩子們。

不過，凱莉為了慶祝英國國王查爾斯三世加冕典禮，早已計畫烤肉派對好幾周，儘管無意「報復」莎拉一家人，最終還是決定如期舉行。

事後，凱莉收到第二封信，上頭寫著「真的夠了」、「請認真看待」，「哈囉凱莉，妳在嘲弄我，而且一直都表現地很無禮。我提出肉味讓我家人噁心不安的擔憂，而妳繼續在6日晚上烤肉，還邀請很多人過來，明知道這會影響我和我的家人。請不要再烤肉了，在煮飯時把窗戶關上，否則我要舉報妳，並且也把這件事PO上社群媒體。」

許多網友抨擊莎拉的要求非常荒謬，「她以為她是誰啊？」、「夥計，這裡是澳洲耶，如果妳有問題的話，就搬去鄉下住吧」、「為什麼妳應該改變飲食習慣取悅別人啊，難道他們會這樣做嗎？」、「我也被她烹調的羽衣甘藍菜味冒犯到了」。甚至有人「敲碗」凱莉住址，想要揪團過去現場瘋狂烤肉。

不過也有人指出，素食鄰居一開始非常客氣，反而是凱莉不夠尊重對方，「我覺得這是一封真的很有禮貌的信…如果能看到人們尊重鄰居，而非因為對方抱持強烈道德立場就試圖公開羞辱對方，那就太好了。」