　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

素食鄰居抗議「噁心肉味飄過來」　要求隔壁煮飯關窗被罵爆

▲▼澳洲素食者要求鄰居煮飯關窗避免噁心肉味飄過去。（圖／翻攝臉書Hey Perth）

▲澳洲一名素食者要求鄰居煮飯關窗，避免「噁心肉味」飄過去。（圖／翻攝臉書Hey Perth，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲一名素食者致信鄰居凱莉（Kylie），要求煮飯時把窗戶關上，避免「噁心的肉味」飄過去，在對方舉辦烤肉派對之後，再次寫字條祭出「最後警告」，宣稱如果再犯就要向當局檢舉。相關信件被曝光至臉書粉絲專頁「嘿！珀斯！」（Hey Perth）後，招致網友猛烈抨擊。

素食者在第一封親筆信上寫道，「哈囉鄰居，可以請你們在煮飯時把側邊窗戶關起來嗎？我的家人吃素，我們只吃植物性食物，你們烹調肉類的味道讓我們感到噁心又不安。我們會感謝你的理解，謝謝」，信尾署名，莎拉、韋恩和孩子們。

不過，凱莉為了慶祝英國國王查爾斯三世加冕典禮，早已計畫烤肉派對好幾周，儘管無意「報復」莎拉一家人，最終還是決定如期舉行。

▲▼澳洲素食者要求鄰居煮飯關窗避免噁心肉味飄過去。（圖／翻攝臉書Hey Perth）

事後，凱莉收到第二封信，上頭寫著「真的夠了」、「請認真看待」，「哈囉凱莉，妳在嘲弄我，而且一直都表現地很無禮。我提出肉味讓我家人噁心不安的擔憂，而妳繼續在6日晚上烤肉，還邀請很多人過來，明知道這會影響我和我的家人。請不要再烤肉了，在煮飯時把窗戶關上，否則我要舉報妳，並且也把這件事PO上社群媒體。」

許多網友抨擊莎拉的要求非常荒謬，「她以為她是誰啊？」、「夥計，這裡是澳洲耶，如果妳有問題的話，就搬去鄉下住吧」、「為什麼妳應該改變飲食習慣取悅別人啊，難道他們會這樣做嗎？」、「我也被她烹調的羽衣甘藍菜味冒犯到了」。甚至有人「敲碗」凱莉住址，想要揪團過去現場瘋狂烤肉。

不過也有人指出，素食鄰居一開始非常客氣，反而是凱莉不夠尊重對方，「我覺得這是一封真的很有禮貌的信…如果能看到人們尊重鄰居，而非因為對方抱持強烈道德立場就試圖公開羞辱對方，那就太好了。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／總統府公告　新任政院發言人出爐
百萬訂閱YTR挨告　結果出爐
快訊／00878公告正式配息　年化報酬率6%
快訊／竹北天坑悄悄填平了！
心碎母親節…女童媽聽到「妹妹走了」！淚崩：我要她回來
南韓國寶級演員病逝！　曾3度演總統
快訊／NBA戰神見面會被罵翻　主辦單位道歉補償

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲妹褲子有血　哥哥以為她「外面亂來」暴怒殺人！結果竟是月經

孩子太多吃飯像打仗　12寶媽懶洗碗「直接水盆餵食」超狂畫面曝光

悚！28歲男河邊洗腳　瞬間遭鱷魚叼走「四肢全被吃掉」慘死

學生體育課跌倒卻遭「長釘穿刺膝蓋」　東京小學調查驚見「500鐵釘被埋入操場」

ChatGPT當教練！　男運動3個月「成功減重近12公斤」

素食鄰居抗議「噁心肉味飄過來」　要求隔壁煮飯關窗被罵爆

不想動就健康吃！　哈佛研究：每天5份蔬果「等於走4000步」

6歲男童載3歲弟深夜飆車！　沿路狂晃路人「以為是酒駕」

美議員提「印太掩體計畫」　對抗共軍空襲台灣

「對台仇恨」掃射南加州教堂釀1死！　兇嫌周文偉被依98項罪名起訴

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

中捷公布影像

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

李光洙遭劉在錫拷問：幹嘛逼我　金宇彬拿手機「秒掛電話」XD

三總醫遭家屬飆三字經　揮拳重擊鼻梁眼鏡掉地

12歲妹褲子有血　哥哥以為她「外面亂來」暴怒殺人！結果竟是月經

孩子太多吃飯像打仗　12寶媽懶洗碗「直接水盆餵食」超狂畫面曝光

悚！28歲男河邊洗腳　瞬間遭鱷魚叼走「四肢全被吃掉」慘死

學生體育課跌倒卻遭「長釘穿刺膝蓋」　東京小學調查驚見「500鐵釘被埋入操場」

ChatGPT當教練！　男運動3個月「成功減重近12公斤」

素食鄰居抗議「噁心肉味飄過來」　要求隔壁煮飯關窗被罵爆

不想動就健康吃！　哈佛研究：每天5份蔬果「等於走4000步」

6歲男童載3歲弟深夜飆車！　沿路狂晃路人「以為是酒駕」

美議員提「印太掩體計畫」　對抗共軍空襲台灣

「對台仇恨」掃射南加州教堂釀1死！　兇嫌周文偉被依98項罪名起訴

大選年 造勢也造浪 未見候選人論述國政

淡水社區8樓臥室突竄火！　70消防員急赴現場…救出2大1小

打臉張國煒！成田機場回覆信件曝光　沒同意星宇延後宵禁

快訊／政院發言人出爐！　減碳辦公室副執行長林子倫接任

PALLADIUM聯名林書豪「7號籃球鞋」開賣倒數！BLACKPINK帶貨甜美滑板鞋

陸「歐亞事務特別代表」15日出發　赴烏、俄等5國溝通解決危機

男師邀女學生「不穿內褲」拍辣照…逾20人受害　金門教育處怒了

單親媽為育兒改行當運將　母親節生活大管家出動獻關懷

「1天工作21hrs」壓垮董明珠接班人！25歲正妹秘書閃離…曝最新動向

美式賣場特展精選熱賣進口好物　10天限定！網喊：下班手刀衝！

大馬DJ女神深溝見人！　 跪趴嬌求：教我重訓嗎

國際熱門新聞

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

經典賽名將爆「強制猥褻」女下體出血　案發後曬女兒合照

俄兵被無人機空襲　比X手勢求投降

搭Uber後失蹤　CEO遺骸在「廢棄庭院尋獲」

健身大廠派樂騰　召回200萬飛輪車

砸近40萬體驗第一次　殘疾女羞曝初夜

研究：用花香肥皂易被蚊子叮　這1味較驅蚊

即／南韓愛寶樂園起火　濃煙狂竄畫面曝

女遊峇里島騎大象「手臂遭吞進嘴」咬斷

WHO撤「猴痘」警報！

「神之手」救寶寶一命　失業男秒被錄取

頭頂嬰、9人趴床過河　偷渡客心酸畫面曝

北約：俄羅斯85%軍力投入侵略烏克蘭

更多熱門

相關新聞

全球豪宅價格下跌　這城市一口氣跌27%

全球豪宅價格下跌　這城市一口氣跌27%

彭博報導，全球豪宅價格在今年第一季下跌，是金融危機以來首見。其中，紐西蘭房市降溫最多，首都威靈頓下跌27%，其他主要城市舊金山、紐約、香港、溫哥華的豪宅價格也下滑。

雪梨輕軌撞死人　16歲女「鑽縫」困車底亡　

雪梨輕軌撞死人　16歲女「鑽縫」困車底亡　

正妹偷上網脫衣賺錢　裸照被傳家庭群組慘了

正妹偷上網脫衣賺錢　裸照被傳家庭群組慘了

珠寶店遭竊「真凶是老闆」想詐保5900萬

珠寶店遭竊「真凶是老闆」想詐保5900萬

最後一刻買到彩券　他一人獨得4.1億

最後一刻買到彩券　他一人獨得4.1億

關鍵字：

紐澳要聞吃素素食鄰居糾紛住戶糾紛惡鄰居

讀者迴響

熱門新聞

林依晨傳「協議離婚中」！　8年婚姻告急經紀人回應了

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

女星玩德州撲克成「決賽桌唯一女生」！

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

2.5公噸鐵板掉落奪命！新北掛吊員成人肉夾心慘死

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

天后闆妹曝切割王思佳真相！

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

特斯拉2車款遭拒保！國泰產險開第一槍　富邦擬跟進

麻古「1飲品買1送1」連喝3天

更多

最夯影音

更多
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀
車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面