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以巴衝突升溫「加薩走廊28死」！火箭擊中以色列民宅釀1死2傷

▲▼以巴衝突加薩走廊28死 火箭擊中以色列建物。（圖／達志影像／美聯社）

▲一枚火箭彈集中以色列公寓，造成平民死亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

以色列與巴勒斯坦武裝團體過去3天持續交火，造成加薩走廊至少28人死亡。一枚火箭彈今天從加薩走廊發射後，擊中以色列中部雷荷屋市（Rehovot）建物，也造成至少1死2傷。

法新社報導，以色列警方發聲明表示，火箭擊中建物後，「一人被宣告死亡」，另外兩人傷勢中等，救難人員還在搜索受損建物。

目前埃及正努力與巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）斡旋，設法達成停火。

伊斯蘭聖戰組織兩名成員和一名外交官員告訴路透社，埃及在開羅（Cairo）接待該組織高層人士辛迪（Mohammad al-Hindi）。但埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）在德國柏林（Berlin）告訴記者，埃及對緩和局勢的努力尚無成果。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則示意不會立刻停手，表示相關行動正全速進行，「凡傷害我方之人都將淌血」。

以色列9日開始空襲加薩走廊後，已有5名伊斯蘭聖戰組織高層人士死亡。

歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）呼籲雙方立即停火。

他在聲明中表示：「我們呼籲立即全面停火，包括以色列軍方結束對加薩的行動，以及目前朝以色列發射火箭彈、令人無法接受的行為。國際人道法應被遵守。」

自尼坦雅胡聯合政府去年12月成立以來，以巴衝突不斷升級。

 

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