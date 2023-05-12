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與王毅坦率長談8小時　蘇利文談到台海強調「這一點」

▲▼中共中央外事委辦公室主任王毅、白宮國安顧問蘇利文。（圖／路透）

▲王毅與蘇利文坦率長談8小時。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電

白宮國安顧問蘇利文昨、今2天於奧地利與中共中央外事委辦公室主任王毅會晤，美國資深官員透露，兩人坦率長談8小時，雙方皆認知到維繫溝通的重要性，預期美中官員未來幾個月將互訪。

蘇利文（Jake Sullivan）10日至11日與王毅在奧地利維也納進行會晤，這是中國偵察氣球1月底入侵美國領空導致雙邊關係再度惡化以來，美中高層首度會面。

一位不具名美國資深官員今天下午在背景簡報中指出，蘇利文與王毅2天長談8小時，觸及議題包括兩岸、區域安全、俄烏戰爭、反毒品、北京拘禁美公民等美中關係問題。

官員指出，會談時間之所以如此長，其中一個原因是有使用逐步口譯。但他透露，這場會談是他參與過的美中會晤中，較坦率、具建設性的會談。

在兩岸議題上，官員表示，蘇利文重申美國致力遵循以「台灣關係法」、美中三公報及六項保證為準則的「一中政策」，反對任何一方單方面改變現狀，不支持台灣獨立，期盼兩岸分歧能夠和平解決。

官員說，過去超過40年來，兩岸在未發生衝突下管控分歧，這是美國未來目標；美中雖在許多台灣相關議題上看法分歧，但兩人討論著重於如何能有效地管控此事。

針對俄烏戰爭，官員指出，如同美國總統拜登（Joe Biden）先前與中國國家主席習近平的談話，蘇利文再次提及中國可能在軍事上援助俄羅斯的議題。

至於會談是否有助美中維繫溝通管道，官員表示，美中都需要蘇利文與王毅這條溝通管道來管控競爭；與過往不同的是，中方針對此次會談的聲明，也認知到有必要穩定地管控競爭，這是值得注意的地方。

談到美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中可能性，官員指出，兩人未談論日期，但預期未來幾個月美中官員將互訪；面對拜習何時會再通話，官員說，雙方未談細節，但皆認知到領袖層級溝通對穩定美中關係、管控競爭的重要性。

路透社今天稍早引述4名知情人士表示，外界原以為偵察氣球事件將促使美方對中國祭出更多反制作為，但為限縮對美中關係的傷害，美國國務院在人權制裁、出口管制上退縮。

對此，不具名官員指出，美國不認為對話能透過妥協取得。但他強調，溝通對管控競爭相當重要，美中應定期有外交溝通。

至於拜登政府對偵察氣球事件是否已「放下」，官員表示，美國在氣球侵犯美國主權上立場堅定，未來不想看到類似事件重演，但需思考如何管控其他當前議題、美中間緊張關係，試著在雙方利益重疊處尋找合作方式。

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