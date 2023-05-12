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「鎖喉3分多鐘」當眾勒斃吵鬧乘客　海陸退役男被控過失殺人

▲▼紐約市地鐵上，24歲前海軍陸戰隊成員佩尼（Daniel Penny）制伏喧鬧乘客尼利（Jordan Neely），卻把對方鎖喉勒斃。（圖／路透）

▲前海陸隊員佩尼勒斃喧鬧乘客，車廂上的側錄影片瘋傳。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

紐約市一起爭議事件引爆全美輿論怒火。24歲前海軍陸戰隊成員佩尼（Daniel Penny）搭乘地鐵時，協助制伏吵鬧乘客尼利（Jordan Neely），卻把對方按在地上「鎖喉」3分多鐘，當場勒斃。他如今面臨第二級過失殺人罪指控，將於當地時間12日被捕，並被曼哈頓法庭傳喚。

根據目擊者說法及側錄影片，尼利是一名街友，以在地下鐵模仿麥可傑克森而出名，他5月1日在車廂裡大聲抱怨肚子很餓，自稱已經做好死亡的準備，接著就被佩尼從後頸抓住、制伏並且鎖喉，還遭另外2個男人按住手臂，最後一動也不動。驗屍結果顯示，尼利死於頸部壓迫傷害。

曼哈頓檢察官白艾榮（Alvin Bragg）11日表示，「我們可以證實，佩尼將依第二級過失殺人指控被逮捕。直到他明天被曼哈頓刑事法庭傳喚之前，我們無法提供任何額外資訊。」

▲▼紐約市地鐵上，24歲前海軍陸戰隊成員佩尼（Daniel Penny）制伏喧鬧乘客尼利（Jordan Neely），卻把對方鎖喉勒斃。（圖／路透）

▲▼紐約市地鐵上，24歲前海軍陸戰隊成員佩尼（Daniel Penny）制伏喧鬧乘客尼利（Jordan Neely），卻把對方鎖喉勒斃。（圖／路透）

▲▼紐約市地鐵上，24歲前海軍陸戰隊成員佩尼（Daniel Penny）制伏喧鬧乘客尼利（Jordan Neely），卻把對方鎖喉勒斃。（圖／路透）

▲佩尼勒斃尼利與檢方行動遲緩，引爆民眾怒火及示威活動。（圖／路透）

佩尼的法律團隊發表聲明，向死者親友表示哀悼，但稱尼利對車廂內乘客進行攻擊性威脅，而佩尼「從未試圖傷害尼利先生，也無法預見他最終的死亡」。死者家屬8日表示，佩尼在地鐵上的行為及其言論表明「他必須進監獄」。

《路透社》指出，該案不僅引發全美關注，也讓紐約市居民再次爭論地下鐵犯罪問題，以及如何應對日益嚴重的街友狀況。由於佩尼是白人，死者尼利則是黑人，一些人認為本案等同於「私刑」及針對有色人種的「白人警戒主義」（white vigilantism），加上檢方未能迅速提出指控，讓大批民眾憤而走上街頭示威。

去年，紐約市發生一系列針對地下鐵乘客的攻擊，尤其許多案例受害者都是亞裔美國人。市長亞當斯（Eric Adams）以疫情導致街友人數越來越多為由，增加地下鐵巡邏警力，並擴大地下鐵系統對於精神疾患者的服務。

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