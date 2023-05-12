山豬獵人「賣豬仔」撈無本暴利　退休警轉職：比本業好賺

圖、文／CTWANT

山豬吊和捕獸鋏被《動物保護法》公告禁止多年，但此類刑具反而更加氾濫，獵人們打著「守護農民、清除害獸」大旗濫設陷阱，並將捕捉到的山豬宰殺牟利，在「野味」價格節節攀升下，越來越多獵人逐利而來，台灣山區也被這些殘忍陷阱攻占，在慘烈的無差別攻擊下，袋鼠犬（僅剩2條後腿的狗）、缺腳猴和斷掌黑熊成為山間的「另類風景」，動保團體則期望修法，別再有更多無辜生命受害。

▲捕獸鋏和山豬吊禁用多年，至今卻仍在台灣山區氾濫造成動物嚴重傷害，動保團體於上月底到行政院門口抗議，希望主管機關能修法保護動物。（圖／CTWANT提供）

據了解，捕獸鋏和山豬吊攻擊力極強，動物們一旦落入陷阱便「非死即傷」，又以山豬吊更為殘忍。山豬吊「名符其實」，動物一旦誤入陷阱便會遭高高吊起，想要掙脫反被越纏越緊，倘若沒有人為鬆綁，往往得等患處潰爛壞死，最終成為白骨後才能「自然脫落」，也因此類工具過為殘忍，動保法早在2008年和2020年就已明文禁止。

▲獵人們聲稱是為了抓捕山豬而設立陷阱，但山豬吊和捕獸鋏在山區進行無差別攻擊，也害全山生靈同受傷害。

但「禁止」不代表絕跡，各地動保志工發現捕獸夾和山豬吊至今仍氾濫於台灣山區，獵人在林野間濫設陷阱，聲稱山豬大舉進攻破壞莊稼，他們打著「守護農民、保衛農產」旗幟，並以《野生動物保護法》第21條的例外條款為護身符，在網路上得意宣揚自己的「戰績」，卻對同受荼毒的滿山生靈視而不見。

《野生動物保護法》第21條規定，「危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖」的動物得予以獵捕或宰殺，即使林務局早已公開表示山豬吊不得製造販賣，第21條的緊急情況也必須使用合法獵具，且「只能在農地周遭設置」，而非滿山遍野設置陷阱，獵人們仍猖狂曲解法律，更聲稱動保人士拆除山豬吊的行為是在「竊盜」，囂張行徑也讓動保人士懷疑他們是否別有用心。

「山豬肉這麼好賺，有人警察退休後來做，賺到的搞不好比他在職都高。」不願具名的動保人士表示，山豬肉可說是實打實的「無本生意」，獵人們自抓自銷，相較於每「公斤」平均80、90元的一般豬肉，山豬肉每台斤可到350元，且「價格自己說了算」，獵人們近年還以疫情、萊豬進口、原物料和油錢漲價為由屢屢調漲山豬肉價格，其利潤之高讓人難以想像。

記者調查，山豬每頭平均動輒上百台斤，成年公豬更有可能破200台斤，倘若以每斤350元計算，一頭山豬的價格便高達普通上班族一個月的薪水，而該名警察獵人今年至今已抓到81隻，粗估光是賣豬的收入便可達到7位數，他更把山豬吊研發改良成殺傷力更大的「彈簧鞭」販售，將山豬事業擴張成「產業鏈」大賺一筆。

所謂殺頭的生意有人做，其他人發現獵山豬可以贏得美名，更能賺得盆滿缽滿而紛紛加入「除害獸」的行列，但他們沒有依照法規將捕獲的野生動物繳回主管機關，網路上更有人專賣「小山豬」，並主打「易養活、好配種」為賣點，種種行徑都讓人懷疑他們捕山豬的真實目的。

▲獵人們打著保護農產旗幟獵捕山豬，實則將捕到的山豬販售牟利，連小山豬都成為商品。

「我們曾經檢舉過私宰，中央、地方都檢舉過了，但沒有一個單位受理。」另名動保志工薇薇（化名）無奈表示，志工們曾以獵人在臉書販售山豬肉的貼文當作證據檢舉，卻得到「要拍下宰殺全過程才能成案」的回應，官方的消極態度讓他們連連搖頭，希望相關單位能強勢執法，別讓無辜動物跟著陪葬。

南投縣府縣家畜疾病防治所表示，2、3年前便已接獲台21線道的情資，所內人員前後也去調查過十多次，並與當地林務局巡山員共同調查，但獵具多放在人煙稀少的獸徑，目前未發現山豬吊和捕獸鋏陷阱，而防治所也會持續找當地里長溝通，向居民宣導動保觀念。

防治所強調，違法設置獵具會有1萬5000元到7萬5000元的罰鍰，倘若造成動物重傷或死亡，還要面對2年以下徒刑和200萬元以下罰金，若農民有保護農產品需求，農業主管機關有針對電網的補助，期望能在動物保護和農民生計之間取得平衡。

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