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經典賽名將爆「強制猥褻」女下體出血　案發後曬女兒合照

山川穗高（左）形象搞笑，經典賽期間跟二刀流球星大谷翔平（右）合影引發討論。（翻攝自推特@AGU1123）

▲山川穗高（左）形象搞笑，經典賽期間跟二刀流球星大谷翔平（右）合影引發討論。（圖／翻攝自推特@AGU1123）

圖、文／鏡週刊

台灣旅日棒球好手吳念庭的隊友、西武獅重砲手山川穗高今（11日）遭爆在去年涉嫌對一名20多歲的女子強制猥褻，造成女子下體出血，且山川穗高早已有了家庭，還在案發後披上國家隊戰袍在經典賽拿下「日本一」，賽後更開心與女兒合照分享喜悅。目前全案仍在調查中，因此西武球團尚未做出處分。

據《週刊文春》報導，山川穗高在2017年結婚並育有1女，不時在IG分享跟女兒相處的影像，家庭關係看似非常和睦，如今卻有球團相關人士爆料，指山川去年在東京都港區的一間飯店房間內，對一名20多歲的A女強制猥褻，A女在抵抗中造成下體受傷，在床單上留下血跡，雖然山川向A女道歉並表示將負擔醫藥費，不過A女仍在事發後數日前往警局報案，山川則是在經典賽結束後到案說明。

報導指出，案發當天山川與A女相約在一間高級燒肉店用餐，期間山川積極對A女勸酒，接著A女想帶山川到熟人的餐廳續攤，但山川拒絕並把她帶到一間飯店房間，對A女進行強制猥褻。A女表示自己是被山川強行帶走的，且她拒絕了很多次、是被迫的，「我只跟他一起參加過4次酒會而已」。山川則指出2人的關係很親密，沒有強迫性行為。

A女的律師向《週刊文春》證實，確實有向警方報案，不過目前警方正在調查中，無法告知具體情況。西武獅球團也證實有此案，若有違反球隊規則將進行處分，不過目前案件仍在調查中，因此不多做評論。

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