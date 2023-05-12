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俄士兵顫抖狂比「X手勢」求投降　無人機投一包！真的讓他活下來

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭至今已經持續1年多，雙方都互相俘虜了不少士兵。一位烏克蘭前外交官10日曝光一支影片，內容是一名俄軍士兵不斷朝著烏軍無人機做出「投降手勢」，並在無人機的引導下，成功逃往烏軍陣地，影片一出吸引超過210萬人次觀看，許多人祝福這位士兵可以平安活到戰爭結束。

▲▼俄軍示意投降後 緊跟無人機逃過軍方追擊。（圖／翻攝自推特）

▲俄士兵狂比「X」求投降，無人機投一包，讓他成功活下來了。（圖／翻攝自推特）

烏克蘭前駐奧地利外交官謝爾巴（Olexander Scherba）10日在推特分享一支俄軍投降影片。影片中可以看見，烏軍無人機已鎖定一名躲在戰壕內的俄軍士兵，而俄軍士兵看見無人機後，馬上用雙手在胸前不斷做出「X」手勢，手上也沒有拿著任何武器，顯示自己已完全不想打仗了，希望能投降。

烏軍無人機的操作者見狀，隨即往下投放一顆包裹，包裹中裝有一張白紙，寫著「跟著無人機」等字。俄軍士兵拿到包裹，看完字條上的字後，趕緊做出一個割喉的手勢，表示一旦被發現他要投降，他會被其他俄軍殺死。

▲▼俄軍示意投降後 緊跟無人機逃過軍方追擊。（圖／翻攝自推特）

▲▼俄軍示意投降後 緊跟無人機逃過軍方追擊。（圖／翻攝自推特）

▲俄軍士兵看了字條後，擔心投降的行為，會讓他被其他俄軍殺死。（圖／翻攝自推特）

這位俄軍士兵最後仍下定決心投降，沿著戰壕一路跟著無人機前進，途中跨越了無數個屍體，背後的俄軍也不斷朝他開槍，所幸他最終仍安全抵達烏軍陣地，成功投降並被拘留中。

影片一出吸引超過210萬人次觀看，有網友說，「我很高興，烏方設法救了他，希望未來交換戰俘後，他不會受到懲罰，或是他可以在烏克蘭申請庇護」、「希望烏克蘭可以善待他」、「希望他能活著，一直活到戰爭結束」。

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