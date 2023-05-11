竹市凍卵補助上路　高虹安：預存卵實力，新竹市挺妳！

▲竹市凍卵補助正式上路。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

讓愛穿越時間，預存卵實力，新竹市挺妳！新竹市政府率先提出符合時代趨勢、國際價值的「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」今(11)日上路，市長高虹安表示，包含AMH卵巢功能抽血檢驗2,000名及凍卵療程1,000名，將使25-40歲設籍本市的女性受惠，合計最高補助達3.1萬元，市府做女性人生規劃最大的後盾，「讓愛穿越時間」，新竹市挺妳！

高市長表示，感謝台灣婦產科醫學會、新竹市醫師公會、新竹市診所協會，以及本市人工生殖科專家提供專業意見、大力配合，與市府共同打造0-6歲市府養的城市願景，順利推動「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」能夠在新竹市落地實施，並引起全國民眾的迴響。

「不要讓時間成為妳的壓力。」同為女性的高市長說，女性在人生有許多重要決定，生育規劃與現實環境無法兩全下，我們必須推出符合時代趨勢的友善政策。高市長指出，市府首推AMH卵巢功能檢測讓25~40歲育齡婦女了解本身卵巢的健康狀況，後續還有凍卵療程及凍卵管理費，合計最高補助3.1萬。高市長說，市府做女性人生規劃的最大後盾，在鼓勵生育前提下，讓愛穿越時間與空間，預存卵實力，每個家庭都能有未來的希望。

「竹市的凍卵療程補助是全國的創舉」新竹馬偕醫院院長翁順隆分享，感謝高市長拋磚引玉，凍卵補助對女性朋友是很大的福音，盼女性朋友們響應凍卵，為將來做準備，同時也呼籲大家越早凍卵，未來懷孕的機率也相對較高。

「做了凍卵的決定，有如拿到了勇氣的徽章，也替未來種下一顆希望種子。」在本市送子鳥診所完成凍卵的溫小姐表示，很高興市府推出這樣的政策，她因為接觸小孩的笑容變得快樂，開始有生育的想法，所以配合人生規劃選擇在35歲進行凍卵，不會因年齡受限造成生育壓力，並在完成凍卵療程後有一種自由與希望的感覺；另一位江小姐在31歲時因自身AMH值偏低，進行後續凍卵療程，婚後以試管嬰兒生下第一胎，她呼籲女性朋友可透過AMH檢測，及早了解生育狀況，並在先進醫療輔助下好孕圓夢，十分贊同新竹市能有如此前瞻性的措施。

衛生局長陳厚全表示，內政部人口統計資料顯示，新竹市面臨三高的人口特性，即初婚女性平均年齡高(110年女性本市30.7歲、全國30.4歲)、第一胎平均年齡高(110年本市31.5歲、全國31.2歲)，及生育平均年齡高(110年本市32.92歲、全國32.29歲)，市府透過0-6歲市府養及祝妳好孕凍卵補助計畫，促使年輕一代「願婚、敢生、樂養」，並讓育齡婦女得以規劃生育期程，順利孕育下一代。

衛生局表示，祝妳好孕凍卵補助試辦計畫分為2個項目，第一項為凍卵療程補助，本市合作人工生殖機構包括：新竹市立馬偕兒童醫院、送子鳥診所、江婦產科診所及林正凱好孕診所，其對象為申請日前設籍新竹市滿1年之25至40歲的女性名額1,000名；第二項為AMH抽血檢測補助，即為卵巢功能做健康檢查，包含上述4家人工生殖機構，及本市其他7家院所，含新竹國泰醫院、興世紀婦產科診所、陳建銘婦產科診所、和平婦產科診所、楊進樑婦產科診所、南門綜合醫院、宏偉婦產科診所共計11家，補助對象為112年1月1日前設籍於新竹市25至40歲的女性名額2,000名。

衛生局補充，為提高申辦之便利性，衛生局和 市府 行政處充分合作，民眾可至「新竹市數位市民整合服務平台」，註冊登入後填寫申請單，依相關流程至合約院所完成AMH抽血檢驗，及經醫師評估完成凍卵療程者，即可申請補助；同時也可至本市衛生局臨櫃申辦。

衛生局另提供符合AMH檢測補助對象，贈送祝你好孕御守一份；符合凍卵補助對象，也贈送希望好孕罐頭盆栽一份，祝福大家種下希望種子，未來好孕順利。如有相關疑慮請至新竹市衛生局網站(https://reurl.cc/RvpQ56)查詢或電洽5355191轉333分機。

今日出席貴賓有新竹市醫師公會理事長邱國華、新竹市診所協會理事長陳建銘、台灣婦科科醫學會副理事長潘世斌、新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆、新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁、送子鳥生殖中心經理張芯瑜、林正凱好孕診所院長林正凱、江婦產科診所院長江正傑、和平婦產科診所院長陳哲男及立法委員邱臣遠、鄭正鈐、市議員林慈愛、孫鍚州、李國璋、鄭慶欽、吳旭豐、宋品瑩、黃文政，以及埔前里里長蔡萱燁、公園里里長林季蓉皆共襄盛舉。

▲竹市凍卵補助正式上路。（圖／新竹市政府提供）