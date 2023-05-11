AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣　女優練情色演技要靠她

▲新城桔花是AV界的專門女臨演。（圖／翻自livedoor.com）

圖文／鏡週刊

日本現年43歲的女子新城桔花（音譯），她的工作相當特殊，是AV界的專門女臨演，不過她並非單純臨演，可以說是AV界的重要女配角，更是許多新入行AV女優的演技導師！

據日本《集英社Online》報導，新城過去曾在情色書刊出版社的影片部門工作，因此她需要常跑AV攝影棚，對於情色片的拍攝與作業環境，她並不陌生，而且她18歲就開始接觸裸體模特兒的工作，所以新城對於情色事業完全不排斥。新城說，她後來離開這間情色出版社，但就有AV公司的人找上她，問她「願不願意來幫忙」，新城接受這個工作邀約，也從此踏上AV女臨演之路。

新城在2008年當起AV臨演，這一做就是15年，拍過約2500部片。她所飾演過的角色包括女主角的媽媽、被丈夫背叛的人妻（女主角飾演小三）、女主角的姐姐，甚至是「電車痴漢」系列內的「女乘客甲」。不過在這一系列的拍攝作品裡，新城跟女主角最大的不同就是「不用脫衣」。

新城的角色雖然都是在旁邊襯托的配角，但她的準備工作並不馬虎，例如她向製作單位確認好拍攝的故事背景後，就會親自準備需要上陣的服裝與道具。例如她曾經拍攝過醫療類、電車癡漢類、學校類、家庭類等，相關的制服或符合角色的服裝，新城都會用心備妥。

不僅如此，新城同時也是新人AV女優的「演技導師」，例如之前有部片的劇情，需要女主角哭泣，因此新城故意把AV女優弄哭，讓拍攝效果獲得大成功。AV劇本家東風克智就說，先前有部片是屬於「健檢系列」，劇情內容是女主角與其他女員工「被脅迫」讓男員工脫衣並進行檢查，因此鏡頭需要拍到女主角既驚恐又害怕的表情。之後新城在劇中演出，發揮演技「嚴厲地對女主角打巴掌」，藉此引導女主角做出驚恐表情，最後的拍攝效果，果然讓導演相當滿意。



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