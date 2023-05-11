美陸軍中士槍殺「黑人的命也是命」示威者　遭判25年監禁

▲美國35歲陸軍中士佩里（Daniel Perry）因槍殺一名種族平權抗議人士，遭判刑25年。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國2020年各地掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）示威運動浪潮，而當年一名美軍軍官槍殺了示威集會中的一名28歲白人抗議者，案件於10日在德州地方法院進行宣判，被告遭判處25年有期徒刑。共和黨籍德州州長阿博特（Greg Abbott）曾表示，將積極尋求赦免他。

根據美媒CNN報導，美國35歲陸軍中士佩里（Daniel Perry）因為在德州奧斯汀的BLM示威集會地點開車闖紅燈，還開進抗議人群之中，並引發了一場致命衝突。身在集會現場的28歲退伍空軍佛斯特（Garrett Foster）手持AK-47自動步槍走近佩里的車，示意對方搖下車窗，結果遭到槍殺。報導稱，他持有的槍枝在德州屬於合法。

佩里的辯護團隊稱，他開槍射殺佛斯特是正當防衛，因為佩里認為佛斯特當時即將拿步槍瞄準他。命案發生將近一年後，佩里遭大陪審團起訴，並於今年4月被德州一個陪審團判定犯有謀殺罪，但使用致命武器加重傷害罪的指控不成立，另一項致命行為的指控則懸而未決。

佩里上月被定罪不久後，州長阿博特隨即表示，他希望能赦免佩里，還反常地要求德州赦免與假釋委員會（Board of pardon and Paroles）在法院正式宣判之前加速審查赦免，「德州擁有最強大的《堅守陣地法》（stand your ground law）允許合法自衛，陪審團或進步派的地方檢察官無法將其廢除。」

佩里10日聽聞宣判後雙手抱頭痛哭，律師則指出，他們計畫對判決提出上訴。