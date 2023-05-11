賓士德國廠爆槍案！警方證實：造成2人死亡　槍手已遭逮捕

▲賓士位於德國西南部辛德爾芬根（Sindelfingen）的56號工廠爆槍擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張方瑀／綜合報導

德國一間賓士工廠11日發生槍擊案，當局出動兩架直升機、數名急救醫生前往現場，但仍造成2人死亡、1人受傷，而現年53歲的嫌疑人已經遭拘留，目前正在調查作案原因。

根據路透社、德國之聲報導，賓士（Mercedes Benz）位於德國西南部辛德爾芬根（Sindelfingen）的56號工廠，在當地時間11日上午7時45分發生槍擊案，除了大批警力外，當局也出動兩架直升機、數名急救醫生前往現場。

警方最初在推特表示，槍案造成1死1重傷，但當地媒體取得警方最新消息指出，此案已造成2人死亡、1人受傷；警方和救援人員仍在現場待命。

根據德國《圖片報》（BILD）報導，檢察官辦公室指出，目前已逮捕現年53歲的嫌犯，而這名槍手疑似是物流公司的外部員工；目擊者表示，當時工廠內數名員工被趕出場外，接著主管的辦公區就爆出槍響，現階段尚未確認遇害員工身分。

發生槍案的工廠負責製造S-Class系列車款，賓士官方也對外證實，該廠確實發生了槍擊案件，目前正全面配合警方調查，「我們正試圖釐清案情，員工的安全是首要順位。」