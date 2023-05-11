前男友持刀蹲陽台7小時！　她「開窗收衣服」秒遭砍殺

▲被告潛入前女友家的陽台，並伺機行兇。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名無業男子因為不滿前女友提分手，因此爬進對方住處的陽台，並蹲守長達7小時，待女方到陽台收晾曬的衣物時，伺機持刀砍殺對方。檢方調查後發現，男子犯案前甚至曾在網路上搜尋殺人方法，由此可見是計畫性犯案，罪行深重，求處18年有期徒刑。

根據《埼玉新聞》報導，現年26歲被告2022年1月27日上午10時31分左右潛入33歲前女友位於埼玉縣越谷市的公寓後，將其殺害，因此被控殺人與私闖民宅。被告當時先是潛入被害人住處的陽台，並在此等候長達7個小時，直到當天下午6時左右，被害人為了收衣服而開窗走到陽台時，他便拿出預藏的菜刀捅進對方的胸口。

待被害人無力反抗後，被告又再使用雙手狠掐女方的脖子，被害女子最終不幸身亡。該案10日開庭，檢方認為，男子事前曾上網搜尋殺人方法，並且在陽台潛伏了7個小時之久，「是有計畫性地執行殺人，同時基於執著且強烈的犯意」。

檢方強調，被害人僅僅是希望他重新考慮雙方的關係，被告就因為強烈的佔有慾與憤怒而動下殺人念頭，十分惡劣，因此求處18年徒刑。

對此，被告的辯護律師則認為，被告是犯案當天才上網搜索入侵房間的方法，因此不能說是「計畫性犯案」。不僅如此，他在犯後也主動自首，因此可以判斷他具有悔意，請法官斟酌量刑，希望求處14年徒刑。