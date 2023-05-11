澤倫斯基談「反攻俄國」！　鬆口：烏克蘭還需要更多時間

▲澤倫斯基表示，還需要更完善的準備才能發動反攻。（示意圖／路透，下同）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基表示，還需要更多時間才能對俄羅斯發動「眾所期待」的反攻，因為烏軍仍需要更多西方國家承諾的援助。他強調，只要烏克蘭部隊向前邁進，就能取得成功，但是會失去很多人，這是不被允許的，因此仍需等待一段時間。

根據BBC報導，早前曾多次傳出烏克蘭即將在近日發動反攻，而這場反攻也被認為會在俄烏戰爭中起到決定性作用，甚至重新劃分數個月以來保持不變的前線。這對烏軍而言無疑是一場關鍵考驗，而烏克蘭也急於證明自己從西方國家得到的幫助能夠帶來重大的勝利。

澤倫斯基在接受媒體採訪時指出，「有了現在的一切，我們就能向前邁進，並且取得成功，然而與此同時也會失去很多人，我認為這是不可接受的。所以我們需要等待，還需要一點時間。」澤倫斯基表示，目前烏軍戰鬥旅都已經準備好了，但是軍隊仍需要「一些東西」，包含即將陸續抵達的裝甲車。

對於烏克蘭究竟何時會正式發動反攻依舊成謎，不過俄軍已經就盧甘斯克東部與頓內茨克南部至盧甘斯克南部與赫爾松長達1450公里的前線加強防禦。

最近幾周，無論是在公開場合或是私底下，烏克蘭當局都在試圖降低人們對取得突破的期望。一位不願意具名的高級政府官員表示，澤倫斯基明白，烏軍必須取得成功，但是不應該將反攻視為打破這場長達15個月戰爭僵局的「銀彈」（silver bullet，指簡單又有效的解決方法）。

不僅如此，對基輔當局而言，任何在西方國家看來令人失望的結果，背後都意味著軍事支援的減少以及與俄羅斯談判的壓力。而就目前為止，並沒有任何跡象指出，雙方有可能透過談判結束這場衝突，烏克蘭與俄羅斯都強調將會戰鬥到勝利的那一刻。