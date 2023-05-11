　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基談「反攻俄國」！　鬆口：烏克蘭還需要更多時間

▲▼ 烏克蘭部隊成員在巴赫姆特附近地區開火。（圖／路透）

▲澤倫斯基表示，還需要更完善的準備才能發動反攻。（示意圖／路透，下同）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基表示，還需要更多時間才能對俄羅斯發動「眾所期待」的反攻，因為烏軍仍需要更多西方國家承諾的援助。他強調，只要烏克蘭部隊向前邁進，就能取得成功，但是會失去很多人，這是不被允許的，因此仍需等待一段時間。

根據BBC報導，早前曾多次傳出烏克蘭即將在近日發動反攻，而這場反攻也被認為會在俄烏戰爭中起到決定性作用，甚至重新劃分數個月以來保持不變的前線。這對烏軍而言無疑是一場關鍵考驗，而烏克蘭也急於證明自己從西方國家得到的幫助能夠帶來重大的勝利。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

澤倫斯基在接受媒體採訪時指出，「有了現在的一切，我們就能向前邁進，並且取得成功，然而與此同時也會失去很多人，我認為這是不可接受的。所以我們需要等待，還需要一點時間。」澤倫斯基表示，目前烏軍戰鬥旅都已經準備好了，但是軍隊仍需要「一些東西」，包含即將陸續抵達的裝甲車。

對於烏克蘭究竟何時會正式發動反攻依舊成謎，不過俄軍已經就盧甘斯克東部與頓內茨克南部至盧甘斯克南部與赫爾松長達1450公里的前線加強防禦。

▲▼ 烏克蘭部隊,烏軍,烏克蘭軍隊。圖為烏軍在頓內茨克地區的巴赫姆特附近發射榴彈砲。（圖／路透）

最近幾周，無論是在公開場合或是私底下，烏克蘭當局都在試圖降低人們對取得突破的期望。一位不願意具名的高級政府官員表示，澤倫斯基明白，烏軍必須取得成功，但是不應該將反攻視為打破這場長達15個月戰爭僵局的「銀彈」（silver bullet，指簡單又有效的解決方法）。

不僅如此，對基輔當局而言，任何在西方國家看來令人失望的結果，背後都意味著軍事支援的減少以及與俄羅斯談判的壓力。而就目前為止，並沒有任何跡象指出，雙方有可能透過談判結束這場衝突，烏克蘭與俄羅斯都強調將會戰鬥到勝利的那一刻。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
李家同罹攝護腺癌！醫示警：前期幾乎無症狀　冒「6徵兆」小心
快訊／謝忻開戰小甜甜！　嗆「做人不可以這樣」
每人要發2萬元！　消保會怒批好市多「敷衍了事」
中捷13秒來不及反應　北捷授權站務員「肉身擋車門」阻止發車
「媽祖明天生日」記得祝壽！　這些人千萬別錯過
吳姍儒產後首復工「上圍爆了」！　吳宗憲揭女兒痛哭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／芬蘭首都郊區天橋突崩塌！已知27人受傷　多數是兒童

女挺5個多月孕肚爬樓梯　Apple Watch突然傳「這警訊」意外救命

澤倫斯基談「反攻俄國」！　鬆口：烏克蘭還需要更多時間

醫學系畢業！父母要求返鄉　她變成工廠妹感嘆：人生好失敗

研究證實：蚊子更愛叮「洗花香肥皂」的人　用這一味反而驅蚊

清純人妻全裸躺床！綠帽夫撂一票人捉姦...驚見小王是員警

日沖繩夜空冒「詭異火球」！　專家研判為中國火箭殘骸

101歲老翁屍體被藏冷凍櫃1年半！　82歲兒辯：會想念他

波蘭境內發現不明軍事物體　疑為俄羅斯KH-55巡弋飛彈

按分鐘計費！美23歲網紅賣「AI虛擬女友」　機器人估每月幫賺千萬

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

台中吊臂墜落

快訊／芬蘭首都郊區天橋突崩塌！已知27人受傷　多數是兒童

女挺5個多月孕肚爬樓梯　Apple Watch突然傳「這警訊」意外救命

澤倫斯基談「反攻俄國」！　鬆口：烏克蘭還需要更多時間

醫學系畢業！父母要求返鄉　她變成工廠妹感嘆：人生好失敗

研究證實：蚊子更愛叮「洗花香肥皂」的人　用這一味反而驅蚊

清純人妻全裸躺床！綠帽夫撂一票人捉姦...驚見小王是員警

日沖繩夜空冒「詭異火球」！　專家研判為中國火箭殘骸

101歲老翁屍體被藏冷凍櫃1年半！　82歲兒辯：會想念他

波蘭境內發現不明軍事物體　疑為俄羅斯KH-55巡弋飛彈

按分鐘計費！美23歲網紅賣「AI虛擬女友」　機器人估每月幫賺千萬

臧芮軒母親節送禮想破頭　媽一句話她直接「禮物升級」全場叫好

不選立委了？　趙正宇：比起權力汲汲營營，先把該做事做好

GD穿山茶花看秀！CHANEL早春「加州陽光漸層包」、水晶服飾極致夢幻

23號背號已引退　「恰總」彭政閔執教將穿幾號

3款差評、Honda Civic可接受！IIHS公布5款中小型車後座碰撞測試

台七乙線衝邊溝「卡好卡滿」　21歲女痛苦哀號！鋸開車體獲救

台灣社交距離App突推播「1訊息」　網驚：半年後變選舉拜票？

紫南宮攜手捐血中心抗血荒　母親節前捐血...可獲錢母或琉璃項鍊

錶殼斜面如瑞士刀切口　登山路標變運動錶造型指針

顛覆對紙張的想像！打卡IG超火埔里「紙教堂」　70元暢遊生態園區

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

國際熱門新聞

「神之手」救寶寶一命　失業男秒被錄取

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

送30萬貼文消失！Mr.Beast曝原因

6歲哥哥載弟弟「深夜開車」！自撞電桿居民嚇壞

清純人妻全裸躺床被捉姦...驚見小王是員警

40億年太空隕石擊中民宅　女一摸「還熱熱的」

美國歸還中國兩件被盜7世紀文物　總價破億

女屍藏塑膠桶　美男涉殺菲女友

艾爾段為公部門加薪45%拚不敗神話

巴赫姆特俄部隊落跑　烏陸軍總司令：已後撤2公里

芬蘭女總理宣布離婚！　剛輸大選又掰了19年丈夫

大學生買咖啡全程點頭　驚呆：一杯325

日本盼喚起海外旅行熱　將與台灣等24國家地區合作

正妹主播露「渾圓雪乳」報氣象　老司機敲碗

更多熱門

相關新聞

波蘭境內不明軍事物體　疑為俄KH-55飛彈

波蘭境內不明軍事物體　疑為俄KH-55飛彈

波蘭今年4月在中部森林發現軍事物體殘骸，但當時官方並未透露更多細節，只知道現場並無爆炸痕跡。如今有兩家波蘭媒體指出，軍事物體為一枚俄羅斯KH-55巡弋飛彈。已知此種飛彈可攜帶核彈頭。

川普：若我是總統烏俄戰爭24小時內結束

川普：若我是總統烏俄戰爭24小時內結束

巴赫姆特俄部隊落跑　烏陸軍總司令：已後撤2公里

巴赫姆特俄部隊落跑　烏陸軍總司令：已後撤2公里

日本外相：北約開設日本聯絡處討論中

日本外相：北約開設日本聯絡處討論中

中國籍女傭兵瘋傳加入瓦格納被生擒！真實身分竟是他

中國籍女傭兵瘋傳加入瓦格納被生擒！真實身分竟是他

關鍵字：

俄烏戰爭俄烏局勢烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

謝忻、小甜甜開撕！

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

《全明星》艾薇認愛吳霏！

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

花旗8／12停止信用卡扣款！　一文看懂277萬卡友、服務喊卡時間

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面