醫學系畢業！父母要求返鄉　她變成工廠妹感嘆：人生好失敗

▲26歲女子醫學系畢業後返鄉，在工廠當操作員。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名26歲女子醫學系畢業，卻因父母反對只好返鄉，如今在工廠當操作員。她原本還以為能在畢業後找到高薪工作，這一切讓她直言，生活陷入一片黑暗，「這跟醫學系畢業的憧憬完全不一樣，讓我覺得自己的人生很失敗」。

星洲網報導，這名26歲女子擁有醫學學士學位，但父母不允許她在吉隆坡工作，原因是離家鄉太遠，要求她留在家鄉找工作，方便就近照顧他們。

女子順從父母的意思留在家鄉工作，為了離家近一些，加上其他因素，最終到工廠當操作員，然而這個做法卻不被父母理解，「還說我這樣不僅辜負自己，也辜負他們。」

她原以為在完成醫學學位後，可以找到一份高薪的好工作，也真的很想找一份與醫學領域相關的工作，「但現在我在一間工廠做操作員，你能明白嗎？」如今的她也因為現在的工作經常感到情緒低落，「這跟醫學系畢業的憧憬完全不一樣，讓我覺得自己的人生很失敗。」

女子透過匿名方式在推特上吐露心聲，引發網友關注。有網友建議，「我認為應該尋找與自己學習領域相關的工作，或嘗試透過社群媒體找一些國際公司做遠距工作，也方便照顧家裡的老人」、「如果不喜歡工廠的工作，最好馬上換掉，找一份藥局或診所的工作」。

也有人認為，「若父母還能夠自己照顧自己，那妳應該要把自己放在第一位」、「如果想讓父母過上更好的生活，那就必須賺取更高的收入」。