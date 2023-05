女挺5個多月孕肚爬樓梯　Apple Watch突然傳「這警訊」意外救命

▲孕婦被Apple Watch救命。(圖/資料照/路透社)

記者李振慧/綜合報導

英國24歲女子蕾貝卡(Rebecca McManus)懷孕時爬樓梯,突然感覺呼吸困難,她原本以為可能懷孕導致體能比較差,沒想到所戴的Apple Watch偵測到她心率異常,就醫檢查發現肺栓塞,意外被手錶救了一命。

來自蘇格蘭克萊德班克(Clydebank)的蕾貝卡,懷孕22周時,發現自己只是爬了2段樓梯就氣喘吁吁,她原本以為可能自己原本就有氣喘問題,再加上懷孕,結果突然收到Apple Watch通知,她的靜止心率竟然達到每分鐘154下,正常靜止心率通常為每分鐘60至100之間。

Rebecca McManus has credited the smartwatch's heart rate alert feature with pushing her to get a diagnosis after weeks of breathlessness.https://t.co/PirzZVWlzU