清純人妻全裸躺床被捉姦！孩子被綠帽爸逼看裸體大哭...網心疼

▲清純人妻與小王被捉姦在床。（翻自《Tribun》）

圖文／鏡週刊

印尼近日一起捉姦事件引發許多網友討論，事發在本月5日，一名男子認定老婆外遇，於是大陣仗帶著一群人與警察到飯店捉姦，果然將老婆與小王捉姦在床。不過現場更傳來孩子陣陣哭聲，原來丈夫把小孩帶到捉姦現場，逼他看媽媽裸體，更讓孩子受到驚嚇，這讓網友們相當不捨。

據印尼《Tribun》報導，這名當事人妻被老公懷疑出軌已久，就在本月5日，老公「準備好了」帶著大批人馬，包括家屬、宗教官員和員警等一行人，浩浩蕩蕩直闖飯店捉姦。據悉老公等人進入房門後，就看到人妻全裸躺在床上，而人妻為了躲避眾人目光，她只好用棉被包裹自己的身體，盡量不被攝影機拍到。至於小王，則是在浴室被找到，當時他也全身赤裸。

▲人妻全身赤裸、包著棉被蜷縮在角落。（翻自《Tribun》）

▲小王被捉姦在浴室。（翻自《Tribun》）

從媒體發布的影片可見，人妻緊緊抱著棉被，蜷縮在床角，旁邊還有一名女性人員向她勸說。小王則是全身赤裸，被大批人員包圍壓制，據悉小王本身是一名員警，不倫事件爆發後，當局也下令將小王撤職。

不過影片中更傳來陣陣孩子哭聲，原來丈夫抱著孩子到捉姦現場，逼著孩子看媽媽裸體，意圖強迫孩子記得這不堪入目的畫面，企圖羞辱孩子的母親。但孩子被這陣仗與場景嚇到，不斷在現場大哭，影片傳開後也讓許多網友感到不捨，認為大人們不應該對孩子如此狠心，雖然媽媽出軌，但這種處理方式，只會讓孩子受到更大傷害。另外也有網友質疑，警察在當地的權力很大，這位人妻是自願還是被迫出軌，需要進一步釐清。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399









更多鏡週刊報導

發錢啦！破億網紅Mr.Beast公布10位30萬得主 亞洲幸運兒曝光

大批公安到教室圍捕 同學驚覺文靜女研究生竟是凶殘黑幫老大

朱爸爸亂取名！ 女兒公開身分證崩潰怨：被笑20年