日沖繩夜空冒「詭異火球」！　專家研判為中國火箭殘骸

記者王佩翊／編譯
日本沖繩縣天空10日晚間出現帶有發光軌跡的火球般物體，該物體持續向下墜落，目擊民眾隨即用手機拍下畫面，並分享至網路，引發熱議。對此，專家則研判，該不明發光物體有可能就是2022年升空的中國火箭「長征三號乙運載火箭」的殘骸。
根據《全日本新聞網》、《朝日電視台》報導，沖繩縣10日晚間8時30分左右，陸續有民眾在天空中目睹可疑的發亮物體緩慢劃過天際，同時留下發亮的軌跡。日本國立天文台上席教授渡部潤一表示，如果是流星的話，在閃光1至2秒後就會消失，因此初步可以排除這個可能性。
他強調，像火箭等人工製造的物體難以燃燒，且燃燒時間長達10秒，而畫面中的不明物體也是屬於長時間發光，光線往周圍四散，因此很有可能是火箭或是人工衛星。
神奈川縣平塚市博物館天文領域的研究人員藤井大地指出，根據美國統整人工衛星與火箭動向的網站資料，這個不明物體很有可能就是中國在2022年11月升空的長征三號乙運載火箭殘骸。
他表示，長征三號乙運載火箭發射時成功升空，而運載人造衛星升空後的火箭殘骸通常會在太空中長時間漂流，最終受到空氣阻力影響，掉回地球，因此才會出現數個月的時間差。
沖縄の空に何やら怪しい火球が…#沖縄#流れ星#火球 pic.twitter.com/iyCZfMOuJx— 勝又 智也 (@axcel625) May 10, 2023
【火球のような光】— ウェザーニュース (@wni_jp) May 10, 2023
今日5月10日(水)の20時半すぎ、沖縄の夜空に光の筋が目撃されました。
流星よりはゆっくりと長時間発光していて、彗星とも動きが異なります。
ロケットや人工衛星などの人工物が地球の大気圏に再突入し燃え尽きる際に見られる光と類似しています。https://t.co/MJDfjOlyQA pic.twitter.com/SksoKoWDBd
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