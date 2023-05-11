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日沖繩夜空冒「詭異火球」！　專家研判為中國火箭殘骸

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣天空10日晚間出現帶有發光軌跡的火球般物體，該物體持續向下墜落，目擊民眾隨即用手機拍下畫面，並分享至網路，引發熱議。對此，專家則研判，該不明發光物體有可能就是2022年升空的中國火箭「長征三號乙運載火箭」的殘骸。

根據《全日本新聞網》、《朝日電視台》報導，沖繩縣10日晚間8時30分左右，陸續有民眾在天空中目睹可疑的發亮物體緩慢劃過天際，同時留下發亮的軌跡。日本國立天文台上席教授渡部潤一表示，如果是流星的話，在閃光1至2秒後就會消失，因此初步可以排除這個可能性。

他強調，像火箭等人工製造的物體難以燃燒，且燃燒時間長達10秒，而畫面中的不明物體也是屬於長時間發光，光線往周圍四散，因此很有可能是火箭或是人工衛星。

神奈川縣平塚市博物館天文領域的研究人員藤井大地指出，根據美國統整人工衛星與火箭動向的網站資料，這個不明物體很有可能就是中國在2022年11月升空的長征三號乙運載火箭殘骸。

他表示，長征三號乙運載火箭發射時成功升空，而運載人造衛星升空後的火箭殘骸通常會在太空中長時間漂流，最終受到空氣阻力影響，掉回地球，因此才會出現數個月的時間差。

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