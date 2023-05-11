研究證實：蚊子更愛叮「洗花香肥皂」的人　用這一味反而驅蚊

▲為何某些人特別容易被蚊子叮？美國一項近期研究找到了新的可能性。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國一項新研究顯示，經常被蚊子叮咬可能與使用的肥皂有關，某些肥皂的花果香味可能會容易吸引蚊子靠近，有的則相對具有驅蚊作用。研究人員指出，由於蚊子不吸血時，也會攝取植物花蜜，若把這些花香和水果香放在身上，等於是同時發出人類與花朵的氣味，就像同時聞到咖啡與鬆餅香氣，非常具有吸引力。

根據衛報報導，這項研究報告10日發表於iScience雜誌上，共招募到4名自願受試者，使用Dial、Dove、Simple Truth與Native等4種美國人愛用的肥皂品牌測試後發現，前3種肥皂會導致一部分受試者對蚊子的吸引力增加，而使用Native肥皂卻能達到驅蚊的作用。研究人員推測，或許是因為Native帶有椰子香，而過去曾有一些研究表明椰子油是天然的驅蚊劑。

▲蚊子也會攝取花蜜，肥皂的花香可能吸引蚊子靠近。（示意圖／CFP）

科學家們得出結論，香皂的選擇可能有助於解釋「為何有些人彷彿磁鐵般極易吸引蚊子，而有些人卻不易被叮」，因為蚊子在不以血液為食的情況下會用植物花蜜補充糖分攝取量，因此可能會受肥皂香味吸引。研究的另一項觀察是，香皂效果會因人而異，這可能是因為肥皂與每個人身上獨特的氣味產生交互作用所致。

參與研究的維吉尼亞理工大學與州立大學助理教授維諾格（Clément Vinauger）表示，研究中同一名受試者未洗澡時原本就容易吸引蚊子叮咬，而用了肥皂後吸引力變得更強，但使用另一種肥皂後，氣味卻又讓蚊子反感。他還說，「我們把這些花香和水果味道放在身上，意味著相同物體現在（對蚊子來說）聞起來既像花又像人。宛如一覺醒來同時聞到咖啡與鬆餅的香味，非常吸引人。」