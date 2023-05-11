日本千葉地震4傷！東京23區也在晃　專家示警恐有更大規模地震

▲千葉縣南部11日清晨發生規模5.2地震，鄰近的東京23區及橫濱市也被觀測到震度4級的明顯搖晃。（圖／達志影像／美聯社，下同）

中央社東京11日綜合外電報導

日本今天清晨發生震源在千葉縣南部的規模5.2地震，是當地時隔11年再出現最大震度5強地震，已知4人受傷。專家示警，首都圈有可能發生規模更大地震，民眾應預先做好防震對策。

日本產經新聞報導，專精地震學的東京大學教授古村孝志說，這起地震震源附近的地震活動雖然平常就很頻繁，但這次震度5強可說相當搖晃，「包括千葉縣在內首都圈也有可能發生更大的規模7等級地震，直下型地震的影響令人擔心」。

古村說，從緊急地震速報發布到地震開始搖晃的預警時間不多，像今天清晨這樣多數人還在睡夢中的時段，要因應地震難度更高，希望民眾事先做好固定家中家具等防震對策。

日本放送協會（NHK）報導，千葉縣南部今天清晨4時16分左右發生規模5.2地震，最大震度5強出現在千葉縣木更津市，鄰近的東京23區及橫濱市也被觀測到震度4級的明顯搖晃。

日本氣象廳表示，這起地震不會帶來海嘯威脅，但呼籲民眾未來一週左右時間，仍需留意可能出現同規模搖晃地震。

氣象廳表示，這是千葉縣繼2012年3月14日後，再度被觀測到出現震度5強等級的地震。

截至今天上午9時30分止，已知千葉縣及神奈川縣共有4人因跌倒等受到輕傷。

朝日新聞報導，JR東日本公司表示，受到地震影響，千葉縣部分電車一度停駛；至於各新幹線則從首班車起正常發車。