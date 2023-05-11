剛果洪災逾400死！2嬰「湖上漂3天」奇蹟獲救　還有5000人失蹤

▲剛果洪災。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中非剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部近日遭洪水襲擊，因此爆發嚴重土石流災情，目前已找到400多具遺體，但據傳還有至少5000人失蹤。不過災區也傳出好消息，有2名仍在襁褓中的嬰兒奇蹟獲救，他們在滿是泥流的湖上漂流3天後獲救，但他們的雙親都已罹難。

"Miracle" as two floating babies survive DR Congo floods https://t.co/0Pn4SOvXU2 — BBC News (World) (@BBCWorld) May 10, 2023

根據BBC報導，當地社區領袖比林比（Delphin Birimbi）表示，這兩名嬰兒8日分別在受災最嚴重的布術術村（Bushushu）與尼亞穆庫比村（Nyamukubi）被救起，當時他們在內陸湖基伏湖（Lake Kivu）的湖面上發現這兩名嬰兒。

有目擊者指出，嬰兒是漂浮在屋瓦的碎片上，但能在洪水中存活3天簡直就是奇蹟。不過，比林比表示，這兩名孩子的父母都已經罹難，而社區正在協助尋找能扶養孩子的人。

▲▼剛果洪災造成超過400人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



當地領袖表示，目前已在泥流中發現更多屍體，死亡人數達411人，但要確認所有死者身分有難度，因為除了村民外，還有許多來經商的人。剛果紅十字會警告，現在村莊裡到處都是屍體堆疊，腐爛的氣味讓人難以忍受，「如果停屍間不足，就必續盡快安全地埋葬屍體。」

「無國界醫生組織」則說，現在當地已陷入人道主義危機，還有至少5000人失蹤，救援行動仍在持續；當地民間社會團體指出，現在有200名傷者住在當地保健中心和醫院，但有超過1300棟住宅被毀，包含學校、教堂、供水等基礎建設也都損壞，急需外界救援。