全球豪宅價格2009以來首見下滑　這國首都一口氣跌了27%

▲圖為紐西蘭北島最大城市奧克蘭碼頭。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博報導，全球豪宅價格在今年第一季下跌，是金融危機以來首見。其中，紐西蘭房市降溫最多，首都威靈頓下跌27%，其他主要城市舊金山、紐約、香港、溫哥華的豪宅價格也下滑。

依據獨立國際不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）統計數據，囊括世界46個主要城市的豪宅指數比去年同期下跌0.4%，是2009年以來首次下滑，這與2021年第四季的10%增長形成鮮明對比。

其中，紐西蘭房市降溫最多，首都威靈頓、北島最大城市奧克蘭、南島第一大城基督城豪宅價格出現兩位數下跌，威靈頓跌幅達27%。其他主要知名城市豪宅價格也下滑，包括舊金山、紐約、洛杉磯、香港、溫哥華等。

萊坊全球研究主管貝里（Liam Bailey）表示，增長出現放緩的狀況，在很大程度上，是由近期全球貨幣政策收緊後利率大幅上升所推動。

不過在第一季仍有許多城市豪宅價格持續攀升，像是杜拜、邁阿密的豪宅價格漲幅均達兩位數。其中，杜拜豪宅價格飆升44%，使得自2020年3月疫情大流行期間的總增長率來到149%。

貝里也說，儘管未來幾季的豪宅市場可能持續受到下跌壓力，但幾乎沒有跡象表明金融危機當年的情況會重演。