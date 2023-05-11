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超市冰淇淋「舔一口放回冰箱」　男女19秒噁片瘋傳網怒罵：關起來

超市冰淇淋「舔一口放回冰箱」　男女19秒噁片瘋傳網怒罵：關起來。（圖／翻攝自Twitter）

▲男女舔完冰淇淋，竟然放回冰箱。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一對夫妻拿起超市冰淇淋，竟然各舔一口後放回冰櫃，約19秒的影片在網路上流傳，獲得600多萬人次點閱，惡劣行為令許多網友大罵，「噁心」、「應該把他們逮捕」。

爆紅影片中可看到，男子特昆(Tequan Hines)與妻子海因斯(Asia Hines)在當地一間超市，從冰箱中拿出一桶冰淇淋後，2人各舔了一口，竟然把該冰淇淋直接放回冰箱中，之後像沒事一樣離開。

2人後來將影片放在Instagram上，立即引來大量網友批評，痛罵他們的行為形同恐攻，根本就是犯罪行為，「把他們關起來，這是重罪」、「至少要判他們20年，我是認真的」。

影片引發爭議後，2人雖然已將原始影片刪除，但影片內容早已被網友備份，相關影像仍在網路上流傳，目前2人未出面回應事件，暫時無法得知當局是否已介入調查。

類似事件也發生在2020年3月，居住在德州的男子安德森(D'Adrien L'Quinn Anderson)，因為舔了當地沃爾瑪超市一桶冰淇淋，被判入獄30天，並被勒令賠償美元1,000元（約台幣3萬多元）與美元1,565元（約台幣4.8萬元）罰金。

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