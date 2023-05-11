雪梨輕軌輾死人！16歲少女「鑽縫」慘卡車底亡　乘客驚恐目睹

▲澳洲雪梨輕軌電車11日午夜撞上一名16歲少女，導致她卡在車廂底下傷重不治。（圖／翻攝自Facebook／Transport for NSW）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲雪梨輕軌發生死亡意外，一名16歲少女於當地時間11日午夜時分試圖從電車兩節車廂間的縫隙穿越而過，結果遭電車撞上，少女卡在車廂下方，傷勢嚴重。警方與急救人員到場後將她救出並進行治療，但最終仍回天乏術。

根據澳洲新聞網與衛報報導，這起輕軌死亡意外發生在雪梨禧市（Haymarket）。一名男性目擊者向媒體描述，輕軌電車在十字路口停等紅燈時，一名看起來十多歲的少女試圖從兩節車廂之間的縫隙穿越喬治街（George Street），結果受困在電車下方，「我們尖叫喊著『快救她、快救她』，後來警察與急救人員趕到了現場。」醫護人員對少女進行治療，但她仍當場死亡。

據報導，事件共有數十名目擊者，車上乘客只能驚恐地看著悲劇發生，52歲的男性輕軌駕駛事後被送往醫院接受強制檢查，而警方已經確認了案件現場，目前正在調查事發當下的情況。周邊輕軌服務原先在11日凌晨停駛，但自上午6時起事故電車已經移除並恢復正常運行。新南威爾斯州交通局長Howard Collins上午也代表局處向死者與家屬表達哀悼。