按分鐘計費！美23歲網紅賣「AI虛擬女友」　機器人估每月幫賺千萬

▲美國23歲網美宣布推出自己的「虛擬女友」AI機器人。（圖／翻攝自推特／@cutiecaryn，下同）

記者張寧倢／編譯

在社群媒體Snapchat走紅的23歲美國正妹網紅卡琳（Caryn Marjorie）宣布以自己為模型推出「卡琳AI」聊天機器人，為粉絲提供「虛擬女友」的體驗服務，語音通話每分鐘收費1美元，估計她未來每個月將能靠AI賺取500萬美元（約新台幣1530萬元）收入。

據美媒Insider引述《財星》雜誌報導，23歲的卡琳在Snapchat上約有180萬名粉絲追蹤，她與團隊利用OpenAI的GPT-4應用程式介面（API），花了2000多個小時設計與編碼，模擬卡琳現實中的聲音、行為與個性，開發出一個名為「卡琳AI」（CarynAI）的人工智慧語音聊天機器人，5月稍早進行了Beta測試，目前已有1000多名付費用戶。

《財星》援引卡琳團隊提供的損益表指出，「卡琳AI」在試行一周的時間裡就已創造了7萬1610美元（近新台幣220萬元）的收入，消費者幾乎全數都是男性。根據卡琳的網站說明，這款被稱為虛擬女友的語音聊天機器人，將隨時隨地提供「沉浸式的AI體驗」，感覺彷彿在「直接與卡琳本人交談」。

《財星》指出，「卡琳AI」使用GPT-4的API技術將她過往發布YouTube影片中的語音進行層疊。而卡琳本人認為，這有助於她和更多粉絲交流，還可能有助於「療癒」孤單感，因為她目前尚不可能直接和每一位粉絲對話，「CarynAI將填補這種空缺。」但她強調CarynAI永遠不會取代自己，「CarynAI只是我的延伸，是我意識的延伸。」她還補充，她不會和粉絲分享她本人的所在位置，也已聘請了24小時保全。

卡琳5月2日在推特發出一段宣稱是AI的語音檔，並寫道「卡琳AI即將問世」。她受訪時告訴《財星》，她認為卡琳AI最終可以為她帶來每個月500萬美元的收入，但前提是她180萬名Snapchat粉絲中需要有2萬人付費使用這項服務。不過，《財星》記者Alexandra Sternlicht認為，這款AI機器人比起虛擬女友，應該更像是「為了親密關係而生的Siri」。