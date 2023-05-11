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「美女主播」分享勝利方程式　股息領破300萬

圖、文／CTWANT

下午5點20分，邱沁宜在電視台結束錄影，準備到下一個直播節目的空檔，接受我們的專訪，在這短短的時間內，完成3份不同的工作，卻沒有從她的眼中看出任何的疲憊或不悅，就如同她所說，「我是一個享受忙碌的人，因為我做的都是我喜歡的事。」

在心靈、經濟和生活獨立的邱沁宜，可以說是女力代表。（圖／侯世駿攝）

▲在心靈、經濟和生活獨立的邱沁宜，可以說是女力代表。（圖／CTWANT提供，下同）

女力當道，溫柔堅毅的力量崛起，除了財經、投資的話題， 在YouTube頻道《自由女神邱沁宜》擁有近25萬人訂閱的邱沁宜，本身就是女力代表。

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「自由的定義就是，可以自主決定過她／他想過的生活，而女人絕對可以成為自己生命中的女神。」這是邱沁宜對自由的定義，也是她在頻道中常常強調的，讓夢想起飛，財富自由、心靈要更自由。

「女人是很獨特、很溫柔的。」邱沁宜語氣輕柔但是堅定，「女人可以是職場的女強人、賢慧的妻子、好閨蜜、慈母，不同於男性在體能上有著先天優勢，女人更溫柔、具韌性，更擅長思考、溝通，上帝給我們這麼多天賦，讓女性在家庭及職場都是重要的角色，是創造者也是幫助者。」邱沁宜說。

「女性內心一定要讓自己強大起來，你不能想要依靠誰，不是有人依靠，人生就被解救了，一定要讓自己成為自己的依靠」她接著說，「要練習給自己安全感，讓內心更強大，在心靈、生活、經濟上獨立，才有辦法愛別人，和接受別人的愛，不會成為彼此的羈絆。」

「不論男女，一旦經濟獨立，才能掌握人生選擇權。」邱沁宜肯定地說，雖然金錢不能解決所有事情，但如果有一定的工作經濟能力，並且做好理財規劃，才會生活地有力量、有自我，能夠堅定追尋完成自我的夢想。

外在獨立的邱沁宜，看似一帆風順，不是凡事都有妥善規劃。邱沁宜坦言，在電視台播報工作曾經有膩了、覺得每天做的事情都一樣，心生轉換跑道的念頭。「我曾規劃換跑道，但結果卻跟我的規劃完全不同。」她笑說。

「我當時找了3間不同公司，包含精品品牌行銷、外商投信公司行銷和電子業的投資人關係管理，我都有拿到錄取通知，但是正在猶豫和思考的時候，原公司剛好開了近10年首次的財經節目。」原本決定要跳脫媒體業的邱沁宜，在面試、思考轉型的過程中，透過與自己的內心對話，發現自己對於媒體圈的難以忘情，最後她哪裡也沒去，決定又重拾主持棒，接下全新挑戰，最後完美轉型成財經節目主持人。

在忙碌工作之餘，邱沁宜也享受生活中的美好。（圖／邱沁宜提供）

▲在忙碌工作之餘，邱沁宜也享受生活中的美好。

獨立的人格特質，讓她在工作中發覺自我，不過談到經濟獨立，邱沁宜也坦言，以台灣薪資條件來說，要存到一定的錢並不是容易的事，「因此要學會理財、投資，打造現金流，目前台股平均殖利率約4.8%以上，遠勝銀行定存利率的1.5%～1.6%。」

她也強調，「投資不是透過朋友推薦跟風買明牌，做足功課，選對市場標的，才能找到投資勝利方程式，享受股息帶來的被動收入。」她不諱言，即使股市動盪之際，她今年可領股息成長70%，有望超過300萬元，讓財富獨立，人生更自由。

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