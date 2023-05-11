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巴赫姆特俄軍部隊落跑！　烏軍陸軍總司令：敵軍後撤2公里

▲烏克蘭部隊成員在巴赫姆特附近地區開火。（圖／路透）

▲烏軍在巴赫姆特附近地區開火。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍雇傭兵瓦格納集團近日不斷抱怨，稱俄國防部彈藥不給足，正規軍還落跑，對此，烏克蘭前線一個部隊單位10日指出，該部隊已在巴赫姆特（Bakhmut）近郊的前線擊退一支俄軍步兵旅，聲稱證實了瓦格納集團的說法。

路透社報導，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）近日不斷抱怨俄軍，稱俄正規軍無法提供瓦格納雇傭兵需要的軍火和彈藥支援，他9日更聲稱俄軍已經放棄前線據點，「我們的部隊正在逃竄，第72摩托化步兵旅今天早上丟了3平方公里土地，我在那裡失去了大約500個弟兄。」

烏軍前線部隊通報擊落俄軍步兵旅的消息傳出後，當天稍晚，烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）指出，巴赫姆特部分俄軍因遇烏軍反攻，已後撤2公里，但他沒有提供更多相關細節。

瓦格納集團過去數個月負責主導俄方在烏東前線的進攻，但事實上，烏軍說俄方的攻勢已經停滯。對於俄軍第72獨立摩托化步兵旅棄守巴赫姆特南線據點，莫斯科當局並未給出評論，路透社也無法獨立證實這項消息。

一個俄羅斯旅級單位通常由數千名官兵組成，巴赫姆特原本是莫斯科當局在冬季攻勢的首要目標，對當地的攻勢也造成歐洲二戰以來最血腥的場面。

烏克蘭副國防部長萊爾（Hanna Malyar）在Telegram發文，稱烏軍10日當天並未失守任後一個在巴赫姆特的據點。

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