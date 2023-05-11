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東協制定海上互動準則　菲律賓：非針對中國

▲東協成員國海軍制定海上互動準則。（圖／路透）

▲東協成員國海軍制定海上互動準則。（圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電

東協海軍司令會議今天在馬尼拉舉行，菲律賓海軍司令阿達奇表示，東協各國海軍已制定「海上互動準則」，有助於東協海軍聯合行動和情報交流，但這項準則「絕非針對中國」。

菲律賓海軍今天在東南亞國家協會（ASEAN）海軍司令會議後召開記者會。

由於第二屆東協多邊海軍演習12日將於菲律賓登場，日前卻傳出印度和東協國家海軍在南海演習期間，有多艘中國海上民兵船駛近演習區域，中央社記者提問指出東協海軍司令會議是否討論到這起事件，或憂心類似事件可能於東協海軍演習期間再次發生。

阿達奇（Toribio Adaci Jr.）說，他今天與其他海軍司令談話時聽聞這起事件，但會中沒有正式討論到對中國的這項指控。

他表示：「我們知道這項指控內容，但我們還沒有看到有關該事件的更詳細報告。」

阿達奇說，今天會中主要討論並通過東協海軍海上互動準則（ANCM Guidelines for Maritime Interaction），準則內容主要是為了安全、東協各國海軍直接溝通及為海上遇險船隻提供援助所制定的「非常基本的程序」。

他指出，這項互動準則僅限於東協國家海軍間，不涉及非東協國家；既與「南海行為準則」無關，也「絕不是」用於對抗中國。

阿達奇說，東協多邊海軍演習期間，東協各國海軍艦艇將實際檢驗海上互動準則制定的相關程序，涵蓋如何溝通、如何發送訊號、如何保持安全距離等。

他表示，東協各國都同意，海上互動準則將幫助東協海軍「遵守安全程序，並使我們能夠共享資訊與情報」，有助於「打開（東協各國海軍）溝通管道，我們更容易傳達資訊給其他東協海軍」。

東協艦隊檢閱11日將在菲律賓蘇比克灣登場，緊接著12日將展開東協多邊海軍演習。

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