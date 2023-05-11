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日本盼喚起海外旅行熱　將與台灣等24國家地區合作

▲日本成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本當局希望促進國民出國觀光旅行。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京10日專電

日本觀光廳、日本旅行業協會為讓從日本出國旅遊人數恢復到COVID-19疫情前水準，今天發布「海外旅行正是時候」宣言，鎖定與台灣、法國、關島等24個國家與地區的觀光局合作。

交通部觀光局東京事務所新聞稿指出，為儘速使得由日本出國人數恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2000萬人次（2019年統計）水準，日本觀光廳（相當於觀光局）、日本旅行業協會從日本出境、入境這2個面向做檢視，鎖定台灣等24個國家及地區與其觀光局合作，進行新申辦護照費補助、夏旅促銷、應援投稿等的促進海外旅行計畫。

日本觀光廳、日本旅行業協會今天在東京召開記者會，發表「海外旅行正是時候」宣言。包括台灣、法國、關島等20幾國的觀光單位主管今天也出席記者會。

交通部觀光局東京事務所鄭憶萍今天出席此記者會。她表示，日本去年10月開放出境，但因為日本民眾返日仍需出示打疫苗證明，再加上疫情發生3年造成日本民眾對海外旅行感到不安、日本護照持有率從2019年的24.4%降至2022年的17.8%，這些都讓日本民眾對海外旅遊裹足不前。

她說，5月8日日本將COVID-19在傳染病法上的分類等級降為第5類，同一般流行性感冒，有助促進日本民眾赴海外旅遊。台日兩國合作，將由交通部觀光局局長張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭率領台灣業者代表團於本月12日在日本舉辦記者會，說明「遊台灣，金福氣」抽獎優惠及團客補助等計畫。

此外，預定本月13至14日在東京原宿辦理「2023台遊館in原宿」，邀集航空公司、旅遊業、美食及香水小物等20多家業者，同時也邀請日本電視節目「世界不思議發現」、雜誌「HANAKO」及「BRUTUS」等分享台灣經驗，針對日本民眾推廣台灣旅遊、美食。

日媒報導，日本政府觀光局統計顯示，今年3月訪日的外籍旅客人數恢復到疫前2019年同期的65%，但赴海外旅遊的日本民眾僅止於恢復到36%的程度。

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