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岸田文雄登時代雜誌封面　稱日本盼在全球扮演更堅定角色

▲日本首相岸田文雄登上《時代雜誌》封面。（圖／翻攝推特）

▲日本首相岸田文雄登上《時代雜誌》封面。（圖／翻攝推特）

文／中央社東京10日綜合外電報導

美國時代雜誌（TIME）官方推特今天發文，公布關於日本首相岸田文雄的獨家報導，並且張貼岸田將登上時代雜誌5月號22至29日刊封面的照片。

時代雜誌發表題為「首相岸田文雄正讓曾經是和平主義的日本，在全球舞台上扮演更堅定角色」（Prime Minister Fumio Kishida Is Giving a Once Pacifist Japan a More Assertive Role on the Global Stage）的獨家報導。

這篇文章也刊登一張照片，顯示岸田文雄將登上時代雜誌5月號22至29日刊封面。日本讀賣新聞也指出，時代雜誌網路版報導岸田將登上該期封面。

該期封面上寫道「日本的選擇－首相岸田文雄想要摒棄數十年來的和平主義，並使他的國家成為真正的軍事強國」。

文中寫道，白宮熱切希望具有影響力的夥伴，制衡中國日益增長的影響力，岸田文雄受此鼓舞，已開始著手讓世界第三大經濟體日本，擁有與自身匹配的軍事力量，重返全球大國角色。

此外，文章也提及，東京也許離烏克蘭首都基輔5000英里之遠，但烏克蘭戰爭已使日本警覺到，自身正面臨一個更危險的世界，尤其是日本仍與俄羅斯因為陸海領土爭端而糾纏，北韓則時常發射彈道飛彈越過日本上空。

文章提到，更令日本擔心的是，一直是中國對台灣的侵略，專制的中國國家主席習近平一再誓言要收復台灣。

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