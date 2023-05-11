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土耳其總統艾爾段選前一搏　為70萬公務員「加薪45%」拚不敗神話

▲▼土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透社）

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）宣布，為70萬公部門員工加薪45%。（圖／路透社）

文／中央社

土耳其大選前夕，各候選人無不使勁搶票，總統艾爾段更宣布為70萬公部門員工加薪45%，喊「不讓任何人被通膨壓垮」。艾爾段挾現任優勢，本應穩操勝券，但高通膨已侵蝕支持率，必須力保基本盤。

土耳其14日將舉行總統及國會選舉，根據政府網站上的聲明，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天於首都安卡拉說，公務員的最低薪資將提高到1.5萬里拉（約新台幣2.3萬元）。

土耳其立國百年之際，外界密切關注這場大選是否終結艾爾段長達20年的統治，或是讓這位更為專制擴權的領導人繼續掌舵。

由6黨組成的在野陣營矢言廢除艾爾段一手促成的總統制，回歸具制衡機制的議會民主。6政黨共推世俗共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）出戰艾爾段。

除了在野陣營，74歲的基里達歐魯還獲得國會第3大黨人民民主黨（HDP）支持。人民民主黨選民基礎以庫德族為主，2018年大選拿下12%的選票。民調顯示基里達歐魯略微領先艾爾段。然而，這場選舉不到最後難分勝負，可能會於5月28日進入第二輪決選。

選將艾爾段因土耳其經濟不景氣及生活成本危機而漸失優勢，也因今年2月土耳其東南部強震的慢半拍因應飽受批評。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）土耳其事務主任恩盧希札契克利（Özgür Ünlühisarcıklı）今天對美聯社表示，艾爾段上台20年來，他第一次面臨真正可能會輸的選舉挑戰。

「一方面，艾爾段總統的願景是建立安全國家，一個一元論社會，權力集中在行政部門手中…另一方面，有一種以基里達歐魯為代表的願景，也就是更多元的土耳其，沒有社群會被排除，一個越來越民主化的土耳其…行政、立法及司法部門間權力劃分明確。」

69歲的艾爾段正在爭取第3任總統任期，此前他曾任3屆總理，成為土耳其掌權最久的領導人。他的競選活動以過去的成就為主軸，把自己形塑為唯一能在強震後重建土耳其的強人。

艾爾段還在選舉前大舉支出，包括提高最低薪資及退休金，以緩解民眾高通膨度日的痛感。

在他的競選活動中，艾爾段試圖將在野陣營形容為與恐怖分子及想要傷害土耳其的外國勢力勾結。為了鞏固保守派基礎，還痛罵在野陣營支持「離經叛道」的LGBTQ 權利。艾爾段陣營也釋出一段影片，內容可見非法庫德工人黨（PKK）指揮官唱在野陣營的競選歌曲。

資深公務員基里達歐魯則不慍不火，講話溫和，主打政策內容避免負面選戰，承諾上台後要扭轉艾爾段治下的民主倒退及對言論自由的打壓。

選民還將投票選出600名國會議員。在野陣營需要取得國會多數才能落實其承諾的一些民主改革。

土耳其投票率歷來都高，今年有逾6400萬人，包括320萬土耳其僑民有投票資格。截至目前，已經有超過160萬人在海外或機場投票。

恩盧希札契克說，「全世界都在關注，因為這也是一場實驗，因為土耳其和其他一些國家一樣，已經在專制路走了一段時間」。

「如果光透過選舉就能扭轉這一軌跡，那將為其他國家立下榜樣」。

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