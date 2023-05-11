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郭董猛攻政府擋疫苗！BNT採購、捐贈「關鍵時間點」一次看

▲▼衛福部說明BNT疫苗採購。（圖／記者黃國霖攝）

▲衛福部次長周志浩（右）、疾管署副署長羅一鈞（左）10日召開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近期猛攻蔡政府卡BNT疫苗採購，衛福部昨（10）日特別召開記者會公開當時企業捐贈BNT疫苗歷程，還有關鍵合約內容。《ETtoday新聞雲》整理2021年1月指揮中心與BNT洽談採購未果過程以及後續於6月份與鴻海等企業啟動疫苗捐贈流程，回顧整起事件。

1月6日

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時任行政院長的蘇貞昌核定採購500萬劑BNT疫苗，衛福部簽署合約，並將掃描檔郵寄德國BNT公司完成簽署。

▲▼疾管署出示採購BNT疫苗合約書相關內容。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署出示與BNT未完成簽署的採購合約，簽署代表為Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署)。（圖／疾管署提供，下同）※點圖放大

▲▼疾管署出示採購BNT疫苗合約書相關內容。（圖／疾管署提供）

1月8日

衛福部上午9:58將中英文新聞稿電郵寄送到德國BNT公司檢視。BNT下午4:53回覆對新聞稿內容無意見，將於本日簽署合約。但合約簽署最終階段，BNT於晚上9:11分電郵要求刪除中文新聞稿提到「我國」的文字。

▲▼疾管署出示採購BNT疫苗合約書相關內容。（圖／疾管署提供）

▲疾管署採購BNT疫苗，中文新聞稿第一版內容使用「我國」。※點圖放大

▲▼疾管署出示採購BNT疫苗合約書相關內容。（圖／疾管署提供）

▲BNT要求修改中文新聞稿文字。※點圖放大

1月9日

衛福部將中文新聞稿提到「我國」的部分改用中性字眼「台灣」，再將更新版本電郵給BNT，但之後就被已讀不回，沒有收到任何回信，洽購案無疾而終。

▲▼疾管署出示採購BNT疫苗合約書相關內容。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署回覆BNT中文新聞稿修改內容（上），修改文字版本新聞稿，把「我國」改為「台灣」（下）。※點圖放大

▲▼疾管署BNT疫苗採購事實公開7。（圖／疾管署提供）

接著進入企業捐贈疫苗階段

5月28日

中央流行疫情指揮中心記者會提到，歡迎地方政府或企業提出申請採購國外疫苗，但要準備相關資料。

5月29日

鴻海集團創辦人郭台銘臉書宣布，永齡基金會一定會委託合格廠商向政府申請500萬劑BNT疫苗進口台灣。當時的衛福部長陳時中則於記者會媒體提問時說明：針對鴻海規劃申請購買疫苗表示感謝，但強調疫苗探購仍需中央控管及統籌執行，原廠接觸的都是國家基本上不會賣給個別廠商。

6月1日

永齡基金會/鴻海集團委託台康公司向衛福部食藥署遞件申請500萬劑BNT疫苗專案輸入

6月2日

陳時中偕疾管署長周志浩晚間前往郭台銘創辦人家中拜訪，郭台銘提供陳時中與周志浩一份「請求衛福部支援事項」、「工作時程」及「授權書」（復星授權台康與政府洽談500萬劑疫苗探購的證明文件，僅是草案，末簽署)。
陳時中於記者會媒體提問時說明：鴻海買疫苗缺原廠授權書。

6月10日

永齡鴻海致函衛福部，要求48小時內回復是否核准專案輸入並提供500萬劑「捐贈意向書」草案。同日，台積電拜會周志浩，表達500萬劑BNT疫苗捐贈意願及初步設想的契約架構，並提供「Term Sheet」草案。

6月12日

衛福部核發同意台康公司附條件核准專案輸入

▲▼疾管署BNT疫苗採購事實公開11-1。（圖／疾管署提供）

▲▼衛福部核發同意台康公司附條件核准專案輸入。（圖／疾管署提供）※點圖放大

▲▼疾管署出示採購BNT疫苗公文。（圖／疾管署提供）

6月13日

郭台銘率相關人員拜會衛福部疾管署，並於會後再提供一份「捐贈意向書」草案，但其辦理方向與台康公司6/1遞交衛福部食藥署之申請文件不一致。

6月16日

BNT股東電郵郭台銘表明疫苗採購只與政府洽談。郭台銘與陳時中通電話後，鴻海集團窗口提供衛福部疾管署一份「會議紀要」（未列明與會方與開會目的)及四方探購架構圖轉交陳時中，但所列辦理方向又與6/13所傳捐贈意向書版本不一致。

▲▼《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵，證明郭台銘早得知BNT不會賣疫苗給他。（圖／記者陶本和翻攝）

▲BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵。（圖／記者陶本和翻攝）

6月17日

鴻海集團聯繫衛福部疾管署，感謝政府支持，但還有許多細節需要討論，並詢問「捐贈意向書」草案的檢視意見。
周志浩聯繫鴻海集團，內部已就捐贈意向書內容進行討論，惟內容尚需調整，建請台康公司將附條件核准函應補提的資料(包括BNT供貨證明)盡快提供。

郭台銘稱當日接到李大維電話指「這個大小姐說，你還是不要買了」，相關說法遭李大維本人否認；郭台銘同日在臉書發文指「永齡基金會向衛福部申請疫苗專案輸入一事正按計畫進行中」。

6月18日

蔡英文總統會見台積電董事長劉德音及鴻海集團創辦人郭台銘，就向德國BNT原廠洽購疫苗相關計畫交換意見。

郭台銘在臉書發布「向蔡總統報告」，內文提到強調疫苗捐贈一事有「各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延」。

6月25日

衛福部疾管署與台積電、鴻海/永齡基金會簽署捐贈備忘錄及Term Sheet。

▲▼疾管署BNT疫苗採購事實公開1。（圖／疾管署提供）

▲企業捐贈意向書，政府是由疾管署長周志浩簽署，代表中華民國（台灣）。※點圖放大

7月9日

完成台積電、鴻海/永齡基金會採購合約簽署。

▲▼疾管署BNT疫苗採購事實公開2。（圖／疾管署提供）

▲企業採購合約，寫明捐贈是給Taiwan CDC（台灣疾管署）。※點圖放大

7月11日

完成台積電、鴻海/永齡基金會捐贈合約簽署。

▲▼疾管署BNT疫苗採購事實公開3。（圖／疾管署提供）

▲▼企業捐贈合約，受贈方單位名稱為台灣疾管署，最後簽署用中華民國（台灣）衛福部疾管署。※點圖放大

▲▼疾管署BNT疫苗採購事實公開4。（圖／疾管署提供）

9月2日

首批BNT疫苗93.1萬劑到貨。

▲▼首批BNT疫苗抵台，陳時中、張淑芬接機。（圖／攝影中心攝）

▲首批BNT疫苗抵台，陳時中、張淑芬接機。（圖／攝影中心攝）

▲▼首批BNT疫苗共計93萬劑，已於今(2)日上午7時抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。（圖／指揮中心提供）

▲首批BNT疫苗共計93萬劑於2021年9月2日上午7時抵達桃園國際機場。（圖／指揮中心提供）

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