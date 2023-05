郭董猛攻政府擋疫苗！BNT採購、捐贈「關鍵時間點」一次看

▲衛福部次長周志浩(右)、疾管署副署長羅一鈞(左)10日召開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會,。(圖/記者黃國霖攝)

記者洪巧藍/台北報導

鴻海創辦人郭台銘近期猛攻蔡政府卡BNT疫苗採購,衛福部昨(10)日特別召開記者會公開當時企業捐贈BNT疫苗歷程,還有關鍵合約內容。《ETtoday新聞雲》整理2021年1月指揮中心與BNT洽談採購未果過程以及後續於6月份與鴻海等企業啟動疫苗捐贈流程,回顧整起事件。

1月6日

[廣告]請繼續往下閱讀...

時任行政院長的蘇貞昌核定採購500萬劑BNT疫苗,衛福部簽署合約,並將掃描檔郵寄德國BNT公司完成簽署。

▲▼疾管署出示與BNT未完成簽署的採購合約,簽署代表為Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署)。(圖/疾管署提供,下同)※點圖放大

1月8日

衛福部上午9:58將中英文新聞稿電郵寄送到德國BNT公司檢視。BNT下午4:53回覆對新聞稿內容無意見,將於本日簽署合約。但合約簽署最終階段,BNT於晚上9:11分電郵要求刪除中文新聞稿提到「我國」的文字。



▲疾管署採購BNT疫苗,中文新聞稿第一版內容使用「我國」。※點圖放大

▲BNT要求修改中文新聞稿文字。※點圖放大

1月9日

衛福部將中文新聞稿提到「我國」的部分改用中性字眼「台灣」,再將更新版本電郵給BNT,但之後就被已讀不回,沒有收到任何回信,洽購案無疾而終。

▲▼疾管署回覆BNT中文新聞稿修改內容(上),修改文字版本新聞稿,把「我國」改為「台灣」(下)。※點圖放大

接著進入企業捐贈疫苗階段

5月28日

中央流行疫情指揮中心記者會提到,歡迎地方政府或企業提出申請採購國外疫苗,但要準備相關資料。

5月29日

鴻海集團創辦人郭台銘臉書宣布,永齡基金會一定會委託合格廠商向政府申請500萬劑BNT疫苗進口台灣。當時的衛福部長陳時中則於記者會媒體提問時說明:針對鴻海規劃申請購買疫苗表示感謝,但強調疫苗探購仍需中央控管及統籌執行,原廠接觸的都是國家基本上不會賣給個別廠商。

6月1日

永齡基金會/鴻海集團委託台康公司向衛福部食藥署遞件申請500萬劑BNT疫苗專案輸入。



6月2日

陳時中偕疾管署長周志浩晚間前往郭台銘創辦人家中拜訪,郭台銘提供陳時中與周志浩一份「請求衛福部支援事項」、「工作時程」及「授權書」(復星授權台康與政府洽談500萬劑疫苗探購的證明文件,僅是草案,末簽署)。

陳時中於記者會媒體提問時說明:鴻海買疫苗缺原廠授權書。



6月10日

永齡鴻海致函衛福部,要求48小時內回復是否核准專案輸入並提供500萬劑「捐贈意向書」草案。同日,台積電拜會周志浩,表達500萬劑BNT疫苗捐贈意願及初步設想的契約架構,並提供「Term Sheet」草案。



6月12日

衛福部核發同意台康公司附條件核准專案輸入。

▲▼衛福部核發同意台康公司附條件核准專案輸入。(圖/疾管署提供)※點圖放大

6月13日

郭台銘率相關人員拜會衛福部疾管署,並於會後再提供一份「捐贈意向書」草案,但其辦理方向與台康公司6/1遞交衛福部食藥署之申請文件不一致。

6月16日

BNT股東電郵郭台銘表明疫苗採購只與政府洽談。郭台銘與陳時中通電話後,鴻海集團窗口提供衛福部疾管署一份「會議紀要」(未列明與會方與開會目的)及四方探購架構圖轉交陳時中,但所列辦理方向又與6/13所傳捐贈意向書版本不一致。

▲BNT大股東於2021年6月16日寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵。(圖/記者陶本和翻攝)

6月17日

鴻海集團聯繫衛福部疾管署,感謝政府支持,但還有許多細節需要討論,並詢問「捐贈意向書」草案的檢視意見。

周志浩聯繫鴻海集團,內部已就捐贈意向書內容進行討論,惟內容尚需調整,建請台康公司將附條件核准函應補提的資料(包括BNT供貨證明)盡快提供。



郭台銘稱當日接到李大維電話指「這個大小姐說,你還是不要買了」,相關說法遭李大維本人否認;郭台銘同日在臉書發文指「永齡基金會向衛福部申請疫苗專案輸入一事正按計畫進行中」。

6月18日

蔡英文總統會見台積電董事長劉德音及鴻海集團創辦人郭台銘,就向德國BNT原廠洽購疫苗相關計畫交換意見。



郭台銘在臉書發布「向蔡總統報告」,內文提到強調疫苗捐贈一事有「各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延」。



6月25日

衛福部疾管署與台積電、鴻海/永齡基金會簽署捐贈備忘錄及Term Sheet。

▲企業捐贈意向書,政府是由疾管署長周志浩簽署,代表中華民國(台灣)。※點圖放大

7月9日

完成台積電、鴻海/永齡基金會採購合約簽署。

▲企業採購合約,寫明捐贈是給Taiwan CDC(台灣疾管署)。※點圖放大

7月11日

完成台積電、鴻海/永齡基金會捐贈合約簽署。

▲▼企業捐贈合約,受贈方單位名稱為台灣疾管署,最後簽署用中華民國(台灣)衛福部疾管署。※點圖放大



9月2日

首批BNT疫苗93.1萬劑到貨。

▲首批BNT疫苗抵台,陳時中、張淑芬接機。(圖/攝影中心攝)

▲首批BNT疫苗共計93萬劑於2021年9月2日上午7時抵達桃園國際機場。(圖/指揮中心提供)