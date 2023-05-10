美4月CPI年增4.9%　通膨隨景氣緩慢降溫

▲美國通貨膨脹隨景氣緩慢降溫。（示意圖／路透）

文／中央社

美國通貨膨脹隨景氣緩慢降溫，4月消費者物價年增4.9%，創2年來新低。這項數據去年夏季創40年新高後連10降，但與聯準會物價穩定目標仍有一段距離。

勞工部今天公布，美國4月消費者物價指數（CPI）年增率從3月的5%降至4.9%，創2021年4月以來新低，且低於市場預期的5%；如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率從5.6%降至5.5%，符合市場預期。

不過，CPI經季節調整月增0.4%，漲幅高於3月的0.1%；核心物價月增率保持在0.4%。兩項數據都與市場預期相符。

美國CPI年增率去年6月衝上9.1%，此後隨汽油降價、供應鏈瓶頸疏通逐步下滑，聯邦準備理事會（Fed）積極升息以防經濟過熱也是關鍵因素。但消費需求雖趨緩，工資成長仍旺盛，以致通膨率遠高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前3年平均值2.1%，聯準會官員不敢掉以輕心。

勞工部數據顯示，居住費用是4月物價上漲主因，汽油價格由跌轉漲也帶動CPI走升。

居住費用單月上漲0.4%，其中，房租漲幅為0.6%，外宿費用連4漲後下跌3%。4月汽油漲價3%，扭轉3月下滑4.6%的跌勢，帶動能源價格上漲0.6%。

這份物價數據攸關聯準會6月是否會暫停升息，投資人正面看待，美股開高後3大指數保持在平盤以上。

為壓制通膨，聯準會去年3月起積極調高利率，上週決議升息1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率目標區間達到16年來最高的5%至5.25%，遠高於COVID-19疫情爆發後趨近零的水準。聯準會決策聲明暗示，利率連10升後可能暫時收手。

外界憂心經濟恐因高利率壓抑而衰退之際，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）淡化今年就會降息支撐經濟的預期心理，重申數據是聯準會決策依歸。

聯準會下次決策會議為6月13日至14日，屆時官員將掌握5月物價數據。但聯準會官員通常在集會數週前就會釋出政策風向，臨近開會保持緘默，使得今天公布的4月物價數據格外受矚目。